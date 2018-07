En segundo lugar, el Cabo Principal Vilte, no satisfizo las expectativas que tanto familiares como legisladores habían cifrado en su declaración. Si bien las respuestas más reiteradas por parte del marino fueron "no sé", "desconozco" o "no me consta", es natural que ello ocurriera así, dada la baja jerarquía y especialidad (furriel) del declarante. El empleo de Vilte en la Armada es de tipo administrativo y durante los largos periodos de inactividad del San Juan (unos 9 meses al año) sus tareas son de escritorio en una oficina de la base naval y no operativas a bordo de la unidad.