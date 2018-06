Las banderas de Polonia, Perú, el Reino Unido, Rusia, Suiza, Francia, Corea del Sur, Italia y Alemania junto a la de la Argentina y la del Rotary Club anunciaban la presencia en la mesa principal de los respectivos embajadores, todos nombrados rotarios honorarios, y el canciller argentino Jorge Faurie. Casi una metáfora de lo que el ministro de Relaciones Exteriores contó sobre la política internacional de Mauricio Macri y su inserción en el mundo. Ante ellos y un nutrido grupo de CEO, empresarios, relacionistas públicos, ex funcionarios, industriales, contadores, abogados, etc., Faurie habló de la "sumamente apreciada y valorada" imagen del Presidente. Pero reconoció que no alcanza. "Las inversiones no llueven, se consiguen, se promueven", señaló.