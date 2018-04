No es que ser peronista o no serlo no es un "pasa o no pasa" dentro de Cambiemos. Hay varios peronistas en la coalición aunque, es verdad, no muchos. Ritondo, Santilli, Gerónimo "Momo" Venegas (que murió) y Joaquín De la Torre, un funcionario con poca decisión en la gestión bonaerense, y alguno más. También es cierto que Monzo quiso desde un principio del Gobierno atraer a peronistas, pero siempre la estrategia de Peña fue "no romper con la imagen de lo nuevo". Florencio Randazzo, que estuvo cerca de ser parte, no calificaba en ese paraguas.