Sebastián Pérez salió al cruce de las críticas por ser vegano

El mediocampista de Boca se refirió a su alimentación y explicó que su rendimiento no tiene nada que ver con su dieta. "Si a un jugador que come de todo lo chocan y lo mandan afuera, no van a decir nada; pero si eso pasa conmigo van a decir que es porque soy vegano", expresó