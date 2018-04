Marta Vallejos, hermana de Cesar Vallejos: "Hasta acá, fui lo más cordial posible con usted, siempre hablamos del lado pacifista. En cinco meses no cortamos calles, no quemamos gomas, no venimos a Casa Rosada, no hicimos quilombo en Plaza de Mayo, nos portamos como gente decente y ustedes nos toman el pelo porque somos pacifistas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que ser más pacifistas? si del lado bueno no conseguimos nada…".