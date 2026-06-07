México

Pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este domingo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

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Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)
Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 7 de junio, aquí está la previsión meteorológica para las siguientes horas en Acapulco de Juárez.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Acapulco de Juárez es de 90% durante el día y del 98% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 100% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 28 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 4.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 48 kilómetros por hora en el día y los 52 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo clima de Acapulco que seduce a celebridades

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México localizado en Guerrero, se caracteriza por tener un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas oscilan entre los 23 grados, aunque raras veces han llegado a caer hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país beneficiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

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