En la causa por el presunto segundo encubrimiento del atentado a la AMIA, investigación que había sido impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, irán a juicio oral la ex presidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, al ex jefe de la AFI Oscar Parrilli y su segundo Juan Martín Mena, al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque, al ex Quebracho Fernando Esteche, Jorge Khalil, Angelina Abbona y Eduardo Zuain.