Por cierto, no se trata de una estrategia muy distinta a la que tuvo el PRO en 2015, cuando sorprendió con una victoria que no estaba en los planes de la política tradicional. La prioridad, por entonces, también era llegar a la Presidencia, y las estrategias locales se acomodaban a ese objetivo central, para disgusto de muchos jefes distritales, que se quejaban porque no tuvieron el respaldo suficiente para las elecciones.