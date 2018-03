–Cuando D'Elía le dijo 'te odio' a Peña, dije: yo a esta gente no la quiero. Pero no es que no la quiero por una cuestión personal, mi extracción de corazón era lo mejor que podía haber de una utopía peronista, no de una utopía de izquierda. Sos peronista o sos de izquierda. Lo dijo Perón, lo remachó Isabelita y López Rega, que no era demócrata progresista.