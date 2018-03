Aunque todavía no hay una postura oficial desde Casa Rosada, hace dos años Elisa Carrió ya manifestaba sus críticas sobre el peso de la Iglesia católica. "Me parece muy bien la separación entre Iglesia y Estado; yo, que soy creyente, si fuese presidente derogaría la ley que les da sueldos de secretarios de Estado a los obispos porque creo que esas relaciones no son buenas para los creyentes" , dijo en La Nación.