Guiado por su propia máxima -"En el camino emprendedor, el único fracaso es no haberlo intentado", sostiene en su web-, Freire no tuvo temor al ridículo y dio a conocer sus consejos, convirtiéndose rápidamente en una especie de hazmerreír virtual. El final del video es puro optimismo: "¿Qué estás esperando? Si no lo hacés es por que no querés", se entusiasma el legislador, quien todavía no hizo ningún descargo.