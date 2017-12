También, está sospechado de haber permitido que OIL Combustibles, la compañía de Cristóbal López y Fabián de Sousa, tenga una deuda fiscal de 8.000 millones. En la misma resolución en donde el juez Julián Ercolini ordenó la detención del empresario y su socio, Echegaray quedó procesado. Además, el magistrado también le aplicó un embargo hasta cubrir la suma de $17.042.509.692 y le decretó la inhibición general de bienes, pero no ordenó su detención. En este caso particular, abogados penalistas que recorren a diario los pasillos de los tribunales coinciden en un pensamiento: no entienden por qué Echegaray no corrió con la misma suerte que López y De Souza, a quienes se les dictó la prisión preventiva y ya se encuentran detenidos.