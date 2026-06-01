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¿A la tercera va la vencida?: Álvaro Morata y Alice Campello desatan rumores de reconciliación

La expareja, que puso punto y final por segunda vez a su matrimonio el pasado 2025, parece haberse dado una nueva oportunidad

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Alice Campello y Álvaro Morata, en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @alicecampello)
Alice Campello y Álvaro Morata, en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @alicecampello)

Cuando parecía que su relación había llegado definitivamente a su fin, Álvaro Morata y Alice Campello han sorprendido con un nuevo capítulo en una de las historias sentimentales más seguidas de los últimos años. Después de varios meses distanciados y tras anunciar a comienzos de 2026 una nueva ruptura, el futbolista y la empresaria italiana habrían decidido darse otra oportunidad.

La noticia ha salido a la luz en las últimas horas y apunta a que la pareja lleva un tiempo intentando reconstruir discretamente su vínculo. Una reconciliación que llega después de varios altibajos sentimentales y que vuelve a situar a ambos en el centro de la actualidad social.

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La pista definitiva surgió durante uno de los acontecimientos más comentados de los últimos días: los conciertos de Bad Bunny en Madrid. Según ha revelado el periodista Javi Hoyos a través de sus redes sociales, varias personas aseguraron haber visto a Morata y Campello accediendo juntos al estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el artista puertorriqueño está ofreciendo varias actuaciones dentro de su gira mundial.

Video de Javi Hoyos (TIKTOK).
Video de Javi Hoyos (TIKTOK).

A partir de esas informaciones, el comunicador ha comenzado a investigar qué había detrás de esas imágenes. Tras consultar con personas cercanas a ambos, ha recibido una respuesta que confirmaba los rumores. Según varias fuentes, el delantero y la influencer italiana llevaban tiempo retomando el contacto y compartiendo momentos juntos de manera discreta: “Llevan un tiempo volviéndose a ver”.

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Sin embargo, la confirmación definitiva ha llegado directamente de uno de los protagonistas. Javi Hoyos ha decidido ponerse en contacto con Morata, con quien ya había hablado en anteriores ocasiones relacionadas con su vida personal. Según ha explicado, ha sido muy “honesto” y “generoso” y ha respondido con total sinceridad.

Estas declaraciones reflejan un sentimiento que, según quienes han seguido de cerca la evolución de la pareja, nunca desapareció por completo pese a las separaciones. De hecho, incluso durante los momentos más difíciles, Morata siempre se refirió a Alice Campello como una de las personas más importantes de su vida.

Álvaro Morata y Alice Campello. (EUROPA PRESS).
Álvaro Morata y Alice Campello. (EUROPA PRESS).

Casi diez años de relación

La historia entre ambos ha estado marcada por numerosas etapas. Casados desde 2017, formaron una de las parejas más populares del panorama internacional. Juntos construyeron una familia numerosa con la llegada de sus cuatro hijos: Alessandro, Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella.

Sin embargo, en el verano de 2024 sorprendieron anunciando una separación que generó un enorme impacto mediático. Con el paso de los meses trascendió que detrás de aquella decisión no existían terceras personas ni conflictos irreparables, sino un complicado momento emocional que afectó a ambos.

Tras cinco meses separados, en enero de 2025 decidieron volver a intentarlo. Primero retomaron la convivencia en Turquía y posteriormente en Italia, coincidiendo con la carrera profesional del delantero. Aquella reconciliación parecía definitiva, pero un año después Morata confirmaba que la relación había vuelto a romperse.

En aquel momento, el internacional español explicó públicamente que seguían queriéndose, pero que no siempre era suficiente. “Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden”, llegó a reconocer entonces, descartando cualquier especulación sobre terceras personas.

El Ayuntamiento de Pozuelo multa con 22.000 euros a Álvaro Morata y a Alice Campello por talar árboles sin permiso en su lujosa mansión de La Finca.

Ahora, varios meses después de aquella segunda separación, la situación parece haber cambiado de nuevo. La cercanía que siempre han mantenido por el bienestar de sus hijos y el fuerte vínculo emocional que nunca desapareció habrían facilitado este nuevo acercamiento.

Por el momento, ninguno de los dos ha realizado una declaración pública conjunta sobre esta reconciliación. Sin embargo, las palabras atribuidas a Morata dejan entrever que ambos están dispuestos a comprobar si esta nueva oportunidad puede convertirse, esta vez sí, en la definitiva.

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