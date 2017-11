Al volver al aire, Morales contó el diálogo con el ex presidente, al que consideró una víctima, y pidió disculpas por haber sospechado de él. "Acabo de hablar con el doctor Néstor Kirchner, es una cosa un poco paralizante, estamos hablando de una personalidad muy pero muy fuerte en la vida nacional. Yo, como todos, hemos estado convencidos que la compra de dólares de Néstor Kirchner podía tener un afán especulativo, acabo de hablar con él y me va a pasar los elementos que…. Yo le creo, no necesito esos elementos, me basta con esa llamada". Y entre larguísimas disculpas, agregó que "no me termino de sentir culpable de la injusticia que se puede haber cometido, estrictamente porque la información prosperó en este caso por culpa de quienes no comunicaron lo que correspondía. Este es el mail que me mandaron", agregó, compungido. Y leyó el correo electrónico.