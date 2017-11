Cristina Kirchner no se expresó públicamente durante los últimos días en los que tuvieron lugar los peores días para importantes funcionarios del gobierno kirchnerista. La senadora nacional electa Guardó silencio luego de la detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido y tampoco se la escuchó este viernes, tras el encarcelamiento del ex vicepresidente Amado Boudou.