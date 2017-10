Cuando le tocó declarar en la indagatoria, Alejandra Gils Carbó, aseguró que "hubo un negocio oculto en la compra del edificio" y contó detalles de su versión del procedimiento a través del cual la Procuración adquirió el edificio. "Cuando asumo, ya me habían informado la existencia de esa partida de $30.000.000 y también me habían informado que debía utilizarla antes de fin de año porque si no caducaba la asignación presupuestaria", destacó ese día.