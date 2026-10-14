En video | Revelan imágenes del estadio Metropolitano de Barranquilla, que contaría con el 90% de su silletería: así se ve el avance

Se filtró la que sería la nueva silletería del nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla - crédito @el_gd1/X

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El nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla ya tendría el 90% de la silletería completa, según el video difundido por el usuario identificado en redes sociales como “El Gato GD”, que suele compartir avances de la obra bajo el nombre de “SuperMetro” y que presentó imágenes del estado actual del recinto deportivo.

De acuerdo con el usuario: “Avances del SuperMetro para los sillólogos barranquilleros y cachaquiles: la silletería ya presenta un 90% de avances en su instalación en su totalidad, solo faltando el trabajo artístico que harán en la Zona Sur del Estadio. En estos días se informará que integrantes de barras del Tiburón harán los murales de las gradas en Sur (sic)”, aseguró en su publicación realizada el miércoles 14 de octubre del 2026.

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El reporte apunta a que el trabajo pendiente no se limita a la colocación de los asientos. Según esa versión, la siguiente etapa incluiría una intervención artística en la Zona Sur, donde integrantes de las barras del Tiburón realizarían murales en las gradas. Por ahora, la publicación no precisó qué grupos participarían ni cuándo comenzaría ese trabajo.

Se filtró la nueva silletería del estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito @el_gd1/X/Alcaldía Distrital

Las dudas por las tribunas y los colores

Las imágenes también abrieron un debate sobre los espacios ubicados en el centro de las tribunas populares. Ante la consulta de un usuario sobre esos huecos, “El Gato GD” respondió que todavía no había conseguido confirmación completa para el sector Sur, aunque dijo haber escuchado que allí instalarían una tribuna retráctil.

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“No he podido averiguar aún, pero escuché que en Sur colocarán una tribuna retráctil para ese hueco del medio, que es lo único que sí apoyo a la crítica, que la verdad se ve un poco mal”, escribió.

Sobre la tribuna Norte, el mismo usuario sostuvo que la instalación de una mega grada retráctil sí estaría confirmada, incluso por el alcalde, aunque no detalló la fecha de montaje ni las características técnicas de esa estructura.

La diferencia entre ambos sectores fue uno de los puntos centrales de la conversación: mientras Norte aparece como un proyecto con una definición más clara, Sur sigue rodeada de preguntas entre los seguidores que comentaron el video.

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Otra de las inquietudes estuvo relacionada con la combinación de colores de las sillas. “El Gato GD” explicó que la tonalidad de los asientos ubicados en la parte inferior responde a un efecto generado por el sistema plegable y a que esas sillas serían de una marca diferente.

Esa aclaración surgió después de que algunos usuarios interpretaran la irregularidad cromática como un posible collage o una falta de uniformidad en el diseño.

La publicación de "El Gato GD" y algunos de los comentarios que recibió sobre la grama del estadio Metropolitano Romelio Martínez - crédito @el_gd1/X

Las opiniones de los hinchas del Junior de Barranquilla sobre su nuevo estadio

Entre las reacciones de los hinchas, cinco comentarios resumieron las principales dudas y críticas sobre el avance de la obra:

“UnTalQuien” escribió: “Como ‘Pinturologo’ oficial sigo preocupado por las gradas grises en norte y sur (tribunas viejas) (sic)”.

“Félix Mølíná” preguntó: “Porque la irregularidad en los colores es un collage? O algo así? (sic)”.

“SidiousLord” cuestionó el césped y escribió: “Esa porquería de grama es la q van a presentar para la final de sudamericana dentro de un mes? (sic)”.

“Roberto de Jesús Madrid Zúñiga” consultó por la visual desde la primera fila: “Cuando se coloquen vallas publicitarias no habrá problemas con la visión del juego? (sic)”.

“Diego” ironizó sobre la calidad de las grabaciones: “¿Por qué siempre graban estos vídeos con una calculadora?”.

El usuario que compartió las imágenes del avance del estadio respondió también a varias de esas observaciones. Sobre el campo de juego, sostuvo que la grama es natural y que, con el tratamiento adecuado, puede recuperar su color natural.

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El Estadio Metropolitano de Barranquilla se encuentra muy cerca de la finalización de las obras para la final de la Copa Sudamericana - crédito @gmm_625/TikTok

¿Cuándo estaría totalmente terminado el estadio Metropolitano Roberto Martínez de Barranquilla?

Debe estar en condiciones de recibir la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre de 2026, en Barranquilla.

La Alcaldía había anunciado en marzo que el escenario se estrenaría durante 2026. Más recientemente, la Conmebol informó que las obras continúan conforme al cronograma previsto para albergar la final continental y que sus delegados realizaron visitas técnicas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre para revisar infraestructura, accesos y aspectos operativos.

Por lo tanto, la referencia oficial más concreta no es una fecha separada de inauguración, sino el compromiso de tenerlo apto para el partido del 21 de noviembre de 2026. La Alcaldía no publicó, al menos en los comunicados oficiales consultados, un día específico para la entrega total de todas las obras o para una apertura previa al encuentro.

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