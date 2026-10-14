México

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma

El orgullo del Estado de México peleará el 24 de octubre en San Antonio con el objetivo de unificar un tercer título de las 130 libras

Dos boxeadores vistos de perfil se miran de cerca mientras llevan cinturones de campeonato sobre sus hombros.
El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Emanuel Vaquero Navarrete volará a San Antonio, Texas para enfrentar al estadounidense, O’Shaquie Foster, por la unificación de los campeonatos superpluma en el boxeo profesional desde el Frost Bank Center (o Alamodome), el sábado 24 de octubre.

El boxeador mexicano expondrá los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que su rival, O’Shaquie Foster, apostará la foja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría con límite de 130 libras.

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Vaquero Navarrete admite que esta confrontación es una de las más importantes de su carrera, pero en una grabación publicada en sus redes sociales, advirtió a O’Shaquie Foster que hará el viaje a Estados Unidos con el propósito de unificar los títulos mundiales del peso superpluma.

“Nos vemos este 24 de octubre ya básicamente está completada la pelea, en San Antonio, Texas estaremos unificando los títulos mundiales de la OMB, FIB y CMB que ostenta ahora O’Shaquie Foster, muchas gracias por el apoyo”, compartió Emanuel Navarrete.

Además de los cinturones previamente mencionados, el título The Ring también quedará a merced del pugilista que resulte ganador de la pelea en San Antonio, Texas en virtud de ser los dos mejores peleadores de la clasificación: El Vaquero está en la cima del la clasificatoria del peso superpluma.

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Para el orgullo del Estado de México tener tres cinturones de las 130 libras le abre paso a la búsqueda de convertirse en campeón unificado, pero reconoce que, primeramente, necesita derrotar a O’Shaquie Foster y luego pensar en esa posibilidad histórica.

“Ya encarrerados con esta parte de las unificaciones sería más fácil y viable tener acceso al cuarto título, pero es un proceso medio cmplicado. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas con (O’Shaquie) Foster y posteriormente analizaremos bien si se puede o no ir por el título”, dijo en entrevista con ESPN.

Despojar a Foster del campeonato CMB, podría consagrar a Emanuel Navarrete en la división superpluma a sus 31 años de edad, tras coronarse campeón en tres categorías:

El Vaquero Navarrete tocó la gloria en el peso supergallo al conseguir el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual defendió entre 2018 y 2020.

Luego, el púgil mexicano se adjudicó la foja del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la mantuvo mediante defensas exitosas entre 2020 y 2023.

Posteriormente, Navarrete incursionó en los superpluma y obtuvo el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2023 y sumó el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) este año.

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