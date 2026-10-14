Economía

Tecnópolis: la oferta económica de Marcelo Figoli lo ubica como favorito

Perfeta Producciones, vinculada a Fénix Entertainment, ofreció $204.000 millones y aventajó en $20.700 millones a Buenos Aires Arena para gestionar durante 25 años el complejo de Villa Martelli

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El ingreso principal de Tecnópolis
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Perfeta Producciones ofreció $204.000 millones por la concesión de Tecnópolis durante 25 años, una propuesta que supera por $20.700 millones, alrededor de un 11%, a la presentada por Buenos Aires Arena y que coloca a la empresa de Marcelo Fígoli al frente de la competencia económica por el predio de Villa Martelli.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado evaluará dos alianzas con socios internacionales para otorgar el uso y la explotación comercial del complejo. El destino previsto contempla actividades recreativas, de esparcimiento y ocio, junto con posibles propuestas deportivas, culturales y comunitarias.

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La oferta de Perfeta equivale a un canon de $680 millones mensuales, al dividir el monto total por los 300 meses de la concesión. Concesión Villa Martelli BAA SAPU, vinculada a Buenos Aires Arena, propuso $183.300 millones: $611 millones por mes, el mismo valor establecido como canon base en el pliego.

Hasta 70 puntos sujetos a la evaluación de la AABE

El concurso distribuye 100 puntos entre cuatro rubros: el proyecto puede obtener hasta 40, el plan de inversión hasta 30, el canon ofrecido hasta 20 y los antecedentes hasta 10. La propuesta económica representa, por lo tanto, una quinta parte de la puntuación total.

Marcelo Figoli
Marcelo Fígoli

Perfeta Producciones, asociada a Fénix Entertainment, se impone en los dos criterios objetivos disponibles: el canon y los antecedentes. Sin embargo, la definición dependerá de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que tendrá margen de apreciación sobre el proyecto y el plan de inversión, apartados que concentran 70 puntos.

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La alianza de Perfeta reúne a Fénix Entertainment, AEG Worldwide y CMN. AEG desarrolla negocios en instalaciones, música, deportes, distritos de entretenimiento, bienes raíces y venta de entradas, y declara recibir a más de 100 millones de asistentes cada año.

Fígoli es empresario detrás de Fénix Entertainment y fundador de Perfeta. Entre sus antecedentes recientes figura la concesión por 20 años del Aconcagua Arena, en Mendoza, mientras ampliaba su presencia en el entretenimiento y la administración de espacios.

Buenos Aires Arena compite con la experiencia del Movistar Arena y el respaldo de Live Nation Entertainment, que en junio adquirió una participación mayoritaria en la sociedad.

Sociedad

A fines de julio se conoció la noticia de que Anschutz Entertainment Group (AEG Worldwide) había formalizado una alianza con Fénix y Cárdenas Marketing Network (CMN) para competir por la licitación. La sociedad aspira a desarrollar un complejo destinado a espectáculos, actividades culturales, congresos y producciones audiovisuales durante todo el año.

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El predio de Villa Martelli es uno de los espacios con mayor potencial del país para el desarrollo de infraestructura destinada a eventos de gran escala.

AEG opera y administra estadios, arenas y complejos multipropósito en distintos mercados, además de producir miles de conciertos por año. El grupo también controla las franquicias deportivas Los Angeles Kings, de la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos, y Los Angeles Galaxy, de la Major League Soccer.

Su división AEG Presents participa en la organización de giras internacionales y figura entre las principales promotoras de espectáculos musicales a escala global. La incorporación del grupo estadounidense aporta experiencia en infraestructura para recitales, explotación comercial de arenas, festivales, centros de convenciones y recintos culturales.

CMN, en tanto, fue fundada por el empresario Henry Cárdenas y tiene presencia en el mercado latino de espectáculos en vivo y marketing multicultural. La empresa produjo giras de Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar, además de organizar eventos deportivos y culturales en Estados Unidos y América Latina.

El predio

En la actualidad, Tecnópolis está bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, organismo responsable de la conservación del predio y de la programación de las propuestas que allí se realizan.

Según fuentes oficiales, el complejo arrastraba una estructura de gastos elevada, un nivel reducido de uso y problemas de deterioro.

El predio ocupa 509.759,79 metros cuadrados. Desde el inicio de la actual administración, se aplicó un recorte de personal que redujo la dotación de 333 a 198 trabajadores, una baja superior al 30 por ciento.

Tecnópolis abrió sus puertas en 2011. Desde entonces recibió críticas por un supuesto uso partidario de sus instalaciones. En la presidencia de Mauricio Macri, el espacio permaneció cerrado durante algo más de un año. Luego retomó sus actividades con una programación diferente y mantuvo el acceso gratuito.

Bajo la administración de Javier Milei, el predio siguió en funcionamiento con eventos públicos, iniciativas privadas y espectáculos musicales.

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