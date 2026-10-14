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Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II: empató ante Deportivo Pereira y Muriel erró el penal decisivo

El partido terminó igualado a un gol, Jermein Peña anotó al minuto cinco para el Tiburón, mientras Anderson Plata lo hizo para el conjunto ‘Matecaña’

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar 1-1 con Deportivo Pereira - crédito @juniorclubsa/Instagram
Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar 1-1 con Deportivo Pereira - crédito @juniorclubsa/Instagram
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Junior de Barranquilla, campeón vigente del fútbol profesional colombiano, quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II y se quedó sin chance matemática de clasificar a los cuadrangulares semifinales del torneo, luego de empatar a un gol con Deportivo Pereira, en el estadio Romelio Martínez, es decir en condición de local, y en un duelo válido por la fecha 4.

Después de este resultado, Junior quedó con 11 puntos y, faltando seis partidos por jugar de la Fase del Todos Contra Todos, solo puede llegar a 29.

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Ese techo ya no le alcanza para entrar entre los ocho porque varios equipos que están por encima aún deben enfrentarse entre sí y, por la distribución inevitable de puntos en esos partidos, al menos ocho conjuntos terminarán con 30 o más.

Por eso el empate 1-1 ante Deportivo Pereira, que le impidió subir a 13 y aspirar a 31 unidades, cerró definitivamente sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Junior redujo su margen de error a 0% en la aspiración para clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa
En la previa del partido ante Deportivo Pereira, Junior redujo su margen de error a 0% en la aspiración para clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa

Tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano

  1. América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  2. Deportivo Cali: 25 puntos / +11 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  3. Atlético Nacional: 23 puntos / +11 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  4. Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  5. Independiente Medellín: 23 puntos / +4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  6. Millonarios: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  8. Deportes Tolima: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 18 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  10. Once Caldas: 16 puntos / 0 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 15 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  12. Llaneros FC: 14 puntos / -2 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  14. Boyacá Chicó: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  15. Alianza FC: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  16. Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  17. Junior FC: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  18. Jaguares FC: 10 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  19. Deportivo Pereira: 10 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
Luis Fernando Muriel fue titular con Junior en la derrota ante Barranquilla FC, anotó el segundo gol del equipo y también de penal - crédito Junior
Luis Fernando Muriel expuso las razones de la eliminación del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-II - crédito Junior

Las razones de la eliminación según Luis Fernando Muriel, uno de los capitanes del Junior de Barranquilla

Luis Fernando Muriel, jugador de Junior de Barranquilla que erró un penal ante Deportivo Pereira en el partido que los eliminó, atribuyó la eliminación a un momento colectivo adverso, a la interrupción de la preparación y a las dificultades que arrastra desde su lesión.

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Seguramente que es un momento en el que nos está golpeando a todos. En este momento no es que se está salvando un jugador o hay alguno que no está. Estamos en un momento en que el equipo, las situaciones, es algo muy, muy general”, afirmó.

Junior de Barranquilla ganó 4-1 ante Fortaleza y consiguió su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram
El único triunfo de Junior de Barranquilla fue cuando ganó 4-1 ante Fortaleza en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram

El delantero también explicó que el parate de “veintitantos días” afectó su puesta a punto. “Perdí un poco lo que fue o lo que era la preparación hasta ese momento y seguramente que es algo que tengo que retomar en la mayor brevedad posible”, señaló.

Además, Muriel vinculó su bajo rendimiento con la lesión que sufrió, especialmente por su efecto en la definición. “Después de volver de esa lesión no es fácil para este tipo de situaciones. He tratado en lo posible porque quiero estar adentro, porque quiero ayudar al equipo. Seguramente que no han sido mis mejores partidos en Junior en lo que va de este semestre”, concluyó.

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