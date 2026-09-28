Perú Deportes

A qué hora juega Venezuela vs Japón HOY: partido amistoso en Hiroshima por fecha FIFA 2026

El amistoso pondrá frente a frente a una Vinotinto en etapa de ajustes y a un Japón que viene de una destacada actuación mundialista

Selección de Venezuela – Selección de Japón – Perú – deportes – 27 septiembre
El amistoso pondrá frente a frente a una Vinotinto en etapa de ajustes y a un Japón que viene de una destacada actuación mundialista.
Guardar

La selección de Venezuela se pone a prueba. Y es que el equipo llanero visitará a Japón hoy, lunes 28 de septiembre, en Hiroshima, por el primer amistoso de su gira asiática.

Después de jugar contra los nipones, el equipo sudamericano tendrá dos presentaciones más: ante Corea del Sur, el viernes 2 de octubre, y frente a Jordania, el martes 6. La agenda ofrece a Oswaldo Vizcarrondo la posibilidad de observar alternativas en un período de transición, con atención en el recambio de futbolistas y en el funcionamiento colectivo.

PUBLICIDAD

Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, será el primer adversario de una gira que reúne rivales de distintas características. El encuentro se realizará en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima, escenario elegido para la apertura del recorrido internacional de la Vinotinto en este calendario previo a los desafíos oficiales del equipo.

A qué hora juega Venezuela vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

Selección de Venezuela – Selección de Japón – Perú – deportes – 27 septiembre
La Vinotinto abrirá su recorrido por Asia frente a Japón, en Hiroshima. El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo tendrá tres amistosos para observar jugadores y ajustar mecanismos antes de sus próximos desafíos. (AP)

El amistoso entre Japón y Venezuela se disputará el lunes 28 de septiembre de 2026 en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima, con inicio previsto a las 5.25, hora de Perú.

El encuentro corresponde a la gira asiática de la selección venezolana y tendrá distintos horarios en Sudamérica. En Colombia y Ecuador también comenzará a las 5.25 horas; en Venezuela, Bolivia y Paraguay, a las 6.25 horas. En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el horario establecido es 7.25 horas.

PUBLICIDAD

De igual manera, en Venezuela, TELEVEN ofrecerá la transmisión exclusiva por señal abierta. El canal también pondrá a disposición el partido mediante su plataforma oficial de streaming, según la información disponible sobre los derechos de emisión.

En Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay, la cobertura estará a cargo de DirecTV Sports (DSports) por televisión satelital y de DGO, su plataforma de streaming de pago. Los aficionados deberán revisar la disponibilidad del servicio contratado.

El antecedente favorable de la Vinotinto

Selección de Venezuela – Selección de Japón – Perú – deportes – 27 septiembre
El último duelo entre Venezuela y Japón terminó con una goleada de la Vinotinto por 4-1 en noviembre de 2019. El equipo sudamericano buscará mantener su invicto histórico ante los asiáticos. (AP)

Venezuela conserva un registro sin derrotas ante Japón en amistosos de categoría absoluta. En cinco enfrentamientos, la Vinotinto consiguió una victoria y cuatro igualdades, una serie que buscará prolongar en Hiroshima.

El cruce más reciente entre ambos seleccionados se jugó el 19 de noviembre de 2019 y terminó con triunfo venezolano por 4-1. Antes de ese resultado, los equipos habían empatado 1-1 en 2018, 2-2 en 2014 y 1-1 en 2012.

Ese historial le da un antecedente positivo a Venezuela, aunque el amistoso se jugará en condiciones distintas y ante un rival que actuará como local. Japón contará con el respaldo de su público y llegará con rodaje reciente tras su encuentro frente a Uruguay.

La Vinotinto, por su parte, afrontará el compromiso como punto de partida de un recorrido que incluye tres pruebas fuera de casa. La planificación del viaje permitirá al cuerpo técnico examinar respuestas ante equipos con estilos diferentes y contextos competitivos particulares.

La selección venezolana tendrá en esta fecha una oportunidad para medir el funcionamiento del grupo ante un adversario con experiencia internacional. El partido también servirá para observar la adaptación del equipo a una gira extensa y a escenarios distintos de los habituales.

Las formaciones que se perfilan para el amistoso

Selección de Venezuela – Selección de Japón – Perú – deportes – 27 septiembre
Japón y Venezuela ya tienen posibles alineaciones para el amistoso de Hiroshima. Moriyasu y Vizcarrondo cuentan con distintas alternativas para iniciar un encuentro sin bajas confirmadas en ambos planteles. (AP)

Entre las alineaciones probables de Japón aparecen Hayakawa, Seko, Itakura, Ito, Matsuki, Sano, Kodai Sano, Nakamura, Doan, Suzuki y Maeda. Moriyasu cuenta con esos nombres como opciones para armar el equipo que recibirá a Venezuela.

Para la Vinotinto, la formación estimada incluye a Contreras, Balbo, León, Aramburu, Ferraresi, Cásseres, Pereira, Mendoza, Segovia, Echenique y Ramírez. Vizcarrondo definirá la alineación antes del inicio del encuentro en Hiroshima.

No hay bajas confirmadas en ninguno de los dos planteles para el amistoso. Esa situación le permitirá a ambos entrenadores disponer de un abanico amplio de alternativas para el primer compromiso de esta ventana internacional.

El calendario de Venezuela continuará el viernes 2 de octubre con el partido ante Corea del Sur, previsto para las 6.00, hora peruana. El último encuentro de la gira será ante Jordania, el martes 6 de octubre, a la 12.00, también según el horario peruano.

Japón utilizará el partido para continuar su preparación después del triunfo ante Uruguay, mientras que Venezuela iniciará una etapa de trabajo enfocada en el recambio y en la construcción de variantes para los próximos retos de la selección.

Temas Relacionados

Selección de VenezuelaSelección de Japónperu–deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde ver Uruguay vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El combinado charrúa afronta su segundo compromiso en Asia bajo el mando de su nuevo DT mientras los aficionados sudamericanos podrán seguir el duelo televisado desde muy temprano por diversas señales y plataformas digitales

Dónde ver Uruguay vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Japón HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘vinotinto’ buscará imponerse en Hiroshima contra el siempre peligroso elenco nipón, que viene de superar a Uruguay. Conoce los detalles del encuentro

Dónde ver Venezuela vs Japón HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Luego de la dura derrota frente a Estados Unidos, la selección peruana chocará con los ‘aztecas’ en busca de la recuperación. Hay mucha expectativa por este encuentro. Conoce los horarios

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2026

El conjunto dirigido por Diego Forlán buscará su primera victoria en la gira asiática tras la derrota ante Japón, aunque los surcoreanos son de temer. Entérate de los pormenores del cotejo

A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol dominical ofrecerá una agenda repartida entre la fecha de selecciones y los campeonatos de clubes, con presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland y más

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Candidato de APP, detenido por acusación de narcotráfico tras incautación de 72 kilos de ketamina

Carlos Bruce afirma que Rafael López Aliaga está nervioso porque “las diferencias se están acortando”

Elecciones municipales 2026: ¿qué ocurre si un miembro de mesa no asiste a los comicios de este 4 de octubre?

Gobierno de Keiko Fujimori pagaría S/100 mil por defensa de José Jerí en caso de contratación de allegadas

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano arremete contra Vanessa Terkes y recuerda su trabajo en ‘Titanes’: “Es una disforzada”

Tilsa Lozano arremete contra Vanessa Terkes y recuerda su trabajo en ‘Titanes’: “Es una disforzada”

Magaly Medina revela el tierno vínculo que tiene con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y sorprende con mensaje: “Con mi guapo sobrino”

Grupo 5 anunció ‘streaming party’ con el BTS Fanclub oficial este 30 de septiembre: “Vamos a pasarla muy chévere”

Daniela Darcourt oficializa relación con cantante de Zaperoko, y él la llena de elogios: “Lo sencilla que es, su aura”

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Dónde ver Uruguay vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Uruguay vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Japón HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo