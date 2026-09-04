Perú

Jefferson Farfán tiene tres días para acreditar terapia psicológica ordenada por juez: caso podría llegar al Ministerio Público

Un documento mostrado por Magaly Medina señala que el exfutbolista todavía no habría demostrado ante la justicia el cumplimiento de esa medida, dentro del proceso iniciado tras la denuncia presentada por Darinka Ramírez

La conductora Magaly Medina muestra en su programa una resolución judicial que indica que el futbolista Jefferson Farfán no ha cumplido con la orden de llevar terapia psicológica, dictada a raíz de una denuncia de Darinka Ramírez. El caso ahora pasará a manos del Ministerio Público. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de la atención luego de que Magaly Medina expusiera un documento relacionado con el proceso judicial iniciado tras la denuncia presentada por Darinka Ramírez, madre de su hija menor. De acuerdo con lo mostrado por la conductora de televisión, el exfutbolista tendría pendiente acreditar ante el juzgado el cumplimiento de una terapia psicológica ordenada judicialmente, situación que habría generado una nueva advertencia dentro del proceso.

El caso vuelve a tomar protagonismo debido a que el documento presentado en ‘Magaly TV La Firme’ señala que Farfán no habría cumplido todavía con acreditar de manera suficiente la medida dispuesta por el juez. La situación no se limitaría únicamente a la falta de asistencia a las sesiones, sino también a la necesidad de presentar documentación que permita demostrar ante las autoridades que la orden judicial fue efectivamente cumplida.

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El proceso está relacionado con la denuncia de Darinka Ramírez, quien, según lo expuesto en el programa, acusó al exjugador de maltrato psicológico hacia ella y su hija. A partir de esta denuncia, se habrían establecido determinadas medidas y obligaciones dentro del proceso de protección familiar.

Darinka Ramírez, con cabello largo y blusa beige, muestra la pantalla de su smartphone a Jefferson Farfán, quien la mira atento. Ambos sentados en una mesa de madera en una cafetería.
Darinka Ramírez le muestra un mensaje en su teléfono a Jefferson Farfán, recordándole la importancia del apellido de su hija, con la frase: 'Lo que no tuviste en tu infancia, dáselo a tu hija'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice el documento sobre Jefferson Farfán y la terapia psicológica?

Durante su programa, Magaly Medina presentó un documento atribuido al 15.º Juzgado de Familia especializado en Violencia contra la Mujer, despacho que viene siguiendo el caso. La periodista leyó parte del contenido para explicar cuál sería la situación actual del exfutbolista frente a la orden judicial.

“Aquí se menciona: ‘El acusado Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, según la resolución dos, había previsto asistir a terapia psicológica ordenada por el juez, pero él declara que no ha asistido aún. Ha aplazado, pero no ha completado dichas terapias’”, dijo la conductora al revisar el documento durante su programa.

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Según la lectura realizada por Medina, Jefferson Farfán habría reconocido que todavía no había asistido a las terapias ordenadas, aunque existiría una reprogramación de la cita. Esta situación habría sido comunicada al juzgado como parte de la documentación presentada para demostrar el cumplimiento de la medida.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, el problema señalado en el documento estaría relacionado con que la constancia presentada no permitiría demostrar que el exfutbolista efectivamente acudió a la sesión psicológica.

La conductora explicó que Farfán habría presentado únicamente una constancia correspondiente a una cita programada para el 2 de septiembre, pero que dicho documento, por sí solo, no demostraría que la atención se hubiera concretado.

“Solo ha enviado una copia digital de un ticket de cita en salud mental para el 2 de septiembre, lo cual no garantiza que haya iniciado la terapia”, añadió Magaly Medina.

El detalle resulta importante porque una cita programada no necesariamente equivale a una terapia realizada. Para el juzgado, según lo mostrado en televisión, la documentación presentada tendría que acreditar efectivamente el cumplimiento de la disposición judicial.

Imagen dividida. Izquierda: Darinka Ramírez sonríe mientras su hija la besa y sostiene un regalo. Derecha: Jefferson Farfán de pie en una tienda, con gafas de sol y gorra
Darinka Ramírez cuestionó a Jefferson Farfán por revelar en redes sociales la pensión de su hija y sostuvo que la paternidad no se reduce al dinero.

Juzgado habría dado tres días a Jefferson Farfán para presentar pruebas

Ante esta situación, el juzgado habría establecido un nuevo plazo para que Jefferson Farfán presente documentación que permita acreditar el cumplimiento de la medida. De acuerdo con lo expuesto por Magaly Medina, el exfutbolista tendría tres días para presentar las pruebas correspondientes.

La advertencia adquiere relevancia porque, si no se acredita el cumplimiento de lo ordenado, el caso podría avanzar a otra instancia para determinar las acciones que correspondan.

Según lo explicado en el programa, el incumplimiento podría ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, entidad que tendría que evaluar las posibles consecuencias legales de acuerdo con sus competencias y con lo que establezca el proceso.

Esto significa que, por el momento, no corresponde afirmar que Jefferson Farfán ya haya recibido una sanción definitiva por este hecho. Lo que se ha expuesto es la existencia de una advertencia judicial y un plazo para acreditar el cumplimiento de la terapia ordenada.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

El origen del proceso entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez

La controversia se encuentra vinculada con la denuncia presentada por Darinka Ramírez, quien, de acuerdo con lo señalado en el programa de Magaly Medina, habría denunciado a Jefferson Farfán por un presunto caso de maltrato psicológico que involucraría tanto a ella como a su hija menor.

A partir de la denuncia, el caso pasó al ámbito judicial y se establecieron medidas dentro del proceso. Entre ellas se encontraría la obligación de asistir a terapia psicológica, cuyo cumplimiento debe ser acreditado ante el juzgado.

Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán y muestra resolución judicial: “No ha cumplido con sus terapias”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recordó anteriores cuestionamientos de Jefferson Farfán

Durante el segmento, Magaly Medina no se limitó a leer el documento. La periodista también aprovechó para cuestionar al exfutbolista y recordar que, en ocasiones anteriores, Farfán había realizado comentarios sobre el cumplimiento de medidas judiciales por parte de otras personas.

La conductora consideró que, antes de cuestionar a terceros por sus obligaciones frente a la justicia, el exfutbolista debería prestar atención a las disposiciones que él mismo tiene pendientes de cumplir.

“A quien le preocupa si otros cumplen con la justicia, debería también preocuparse si asistió a su servicio comunitario (…) Ahora hay que preguntar: ‘¿Asististe a tus terapias, sí o no, Pisapaja?’”, concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina en un set de televisión junto a dos imágenes circulares de Jefferson Farfán y una mujer cargando a una niña.
Magaly Medina aborda en su programa de televisión la controversia referente a las terapias psicológicas de Jefferson Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué podría pasar con Jefferson Farfán?

Por ahora, el punto central es que Jefferson Farfán tendría un plazo de tres días para presentar pruebas que acrediten el cumplimiento de la terapia psicológica, según lo expuesto por Magaly Medina al mostrar el documento judicial.

Si la documentación no fuera presentada o resultara insuficiente, el proceso podría continuar por las vías que correspondan. De acuerdo con lo señalado en el programa, una eventual comunicación al Ministerio Público permitiría que dicha institución evalúe si corresponde adoptar alguna medida o determinar responsabilidades conforme a ley.

No obstante, será necesario esperar las actuaciones oficiales para conocer cuál será la decisión definitiva. La existencia de un plazo judicial no significa por sí misma que Farfán haya sido sancionado, sino que se encuentra ante la obligación de demostrar que cumplió con una disposición establecida dentro del proceso.

La controversia vuelve a poner en discusión la importancia de cumplir y acreditar las medidas judiciales, especialmente cuando estas se encuentran relacionadas con procesos de protección frente a situaciones de violencia familiar o psicológica.

Mientras el caso continúa su curso, Darinka Ramírez y Jefferson Farfán permanecen vinculados a un proceso que también involucra la protección de una menor. Por ello, más allá del enfrentamiento mediático que pueda generarse alrededor de sus protagonistas, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar si las obligaciones establecidas fueron cumplidas y qué acciones corresponden en caso contrario.

Magaly Medina frente a su escritorio en el set del programa Magaly TV La Firme, luciendo un vestido azul oscuro con detalles blancos
La conductora Magaly Medina aborda las declaraciones de Janet Barboza sobre César Sánchez durante la emisión de su programa de televisión.

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