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Chyno y Nacho eligen Tacna como la primera parada de su gira mundial 'Radio Venezuela' y se presentarán en la FERITAC 2026

El dúo venezolano eligió a la Ciudad Heroica como el punto de partida de 'Radio Venezuela' y subirá al escenario del Parque Perú el 27 de agosto, en la fecha central del aniversario tacneño

Cuatro hombres posan sobre un fondo beige arriba del logotipo con el texto FERITAC 2026 en letras coloridas
Tacna será la primera parada mundial de la gira 'Radio Venezuela' de Chyno y Nacho en la FERITAC 2026.
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Tacna se convierte en el punto de partida mundial de una de las giras más esperadas de la música latina. El dúo venezolano Chyno y Nacho —integrado por Jesús “Chyno” Miranda y Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza— actuará el próximo 27 de agosto en el Parque Perú como parte de la fecha central de la FERITAC 2026, el festival que acompaña las celebraciones por el aniversario de la Ciudad Heroica.

La presentación en la región sur del país será, además, la primera del dúo en Tacna y el inicio oficial de su gira ‘Radio Venezuela’, que los llevará por distintas ciudades del mundo. La elección de Tacna como ciudad inaugural de la gira añade un carácter especial al evento. Los asistentes a la FERITAC 2026 serán los primeros en el mundo en ver a Chyno y Nacho con su nuevo espectáculo, antes de que el recorrido continúe por otros países.

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Un cartel que combina artistas locales e internacionales

La noche del 27 de agosto en el Parque Perú no tendrá a Chyno y Nacho como único atractivo. La organización de la FERITAC 2026 armó una cartelera que combina propuestas locales e internacionales para la fecha central del aniversario de Tacna.

Junto al dúo venezolano actuarán Trémolo, agrupación representativa de la región; Son del Duke, y el cantante argentino Max Carra. La combinación de estilos y generaciones apunta a convertir la jornada en una fiesta musical que va más allá del público habitual de Chyno y Nacho.

Cartel promocional con los rostros de Chyno y Nacho, el texto Radio Venezuela Tour y los datos de su concierto en Tacna, Perú
Chyno y Nacho se presentarán el 27 de agosto en el Parque Perú durante la fecha central del aniversario de Tacna.

En cuanto al repertorio del dúo, la presentación incluirá algunos de los temas que los consolidaron en la escena latina, entre ellos “Mi Niña Bonita”, “Andas en Mi Cabeza”, “Me Voy Enamorando”, “El Poeta” y “Tu Angelito”. El espectáculo, descrito por la organización como renovado, busca presentar una nueva etapa de su propuesta musical tras el regreso del dúo luego de su separación en 2017.

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Las entradas para el evento están disponibles a través de Joinnus.com, y la organización informó que quedan pocas localidades disponibles.

¿Quiénes son Chyno y Nacho?

Chyno y Nacho es uno de los dúos más reconocidos de la música latina. Formado en Venezuela, el proyecto artístico de Miranda y Mendoza fusiona ritmos tropicales y urbanos, una propuesta que los llevó a acumular premios internacionales, entre ellos un Latin Grammy.

Temas como “Mi Niña Bonita” y “Andas en Mi Cabeza” los posicionaron entre los referentes del pop y el género urbano en habla hispana durante la primera mitad de la década de 2010. Tras su separación en 2017, el dúo retomó su actividad artística y ahora presenta ‘Radio Venezuela’ como su nuevo proyecto musical, el que da nombre a la gira que arranca en Tacna.

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Las entradas para ver a Chyno y Nacho en la FERITAC 2026 están disponibles en Joinnus.com y quedan pocas localidades.

Perú, destino de dos fechas en 2026

La presentación en Tacna no será la única parada del dúo en Perú durante este año. Chyno y Nacho tienen confirmada una segunda fecha en Lima para el 9 de octubre de 2026, en el recinto Costa 21, donde interpretarán sus clásicos y presentarán en la capital el mismo proyecto ‘Radio Venezuela’.

El regreso del dúo al país tiene antecedentes recientes. Un concierto programado originalmente en Lima para noviembre de 2024 fue reprogramado para el 6 de marzo de 2025 debido al Foro APEC 2024, y los titulares de entradas pudieron usar sus boletos en esa nueva fecha.

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