Grupo Coril desmintió a Paolo Guerrero: su contundente postura sobre las acreencias de Alianza Lima

Grupo Coril desmintió a Paolo Guerrero: su contundente postura sobre acreencias de Alianza Lima

El Grupo Coril respondió de manera enfática a las versiones que vinculan a la corporación con una eventual negociación para la compra de acreencias de Alianza Lima por parte de Paolo Guerrero. A través de un comunicado oficial, la empresa negó rotundamente cualquier tipo de acercamiento o reunión con el capitán blanquiazul, desmarcándose de la información difundida en el diario Gestión.

En el documento, la financiera aclaró: “Con relación a la información difundida sobre una eventual propuesta para adquirir acreencias vinculadas a Alianza Lima, Grupo Coril precisa que no tiene participación alguna en las iniciativas, conversaciones o negociaciones mencionadas en dicha publicación”.

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La organización fue más allá al precisar su posición respecto a las acreencias en cuestión: “Grupo Coril no es titular de las acreencias a las que hace referencia la nota ni interviene en eventuales procesos de compra, venta o cesión relacionados con estas, por lo que cualquier gestión que terceros puedan realizar al respecto es completamente ajena a la empresa”.

El grupo empresarial también solicitó no ser involucrado en futuros señalamientos sobre este tema. “En ese sentido, rechazamos cualquier interpretación que nos vincule con las operaciones descritas o que sugiera algún tipo de participación de la compañía en las mismas”, concluyó la entidad, dejando en claro su desvinculación total de la supuesta operación relacionada con Alianza Lima y Paolo Guerrero.

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Comunicado del Grupo Coril sobre la compra de las acreencias de Alianza Lima.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre adueñarse de las acreencias de Alianza Lima?

La eventual llegada de Paolo Guerrero al ámbito dirigencial de Alianza Lima generó expectativas tras conocerse sus declaraciones en Diario Gestión, donde manifestó: “Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”. El informe señalaba que el monto de dichas acreencias, atribuidas al Grupo Coril, se ubicaba entre USD 8 y 10 millones, reflejando la dimensión de la operación que el delantero aspiraba a concretar.

En esa entrevista, Guerrero profundizó sobre sus motivaciones, subrayando que su inquietud va más allá de lo financiero. Expresó: “Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo para las divisiones menores”.

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Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima.

El ‘9′ reveló que su transición hacia una etapa fuera de las canchas lleva años en preparación. El delantero señaló: “Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”.

Con estas palabras, Guerrero expuso la urgencia que siente por aprovechar oportunidades que pueden ser pasajeras y reiteró su intención de asumir un rol activo en el futuro de Alianza Lima tras su retiro como futbolista profesional.