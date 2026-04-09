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Esta es la cantidad de entradas que ha vendido Universitario para el duelo frente a Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

El club merengue confirmó la alta demanda de entradas, con la tribuna Norte ya agotada, en vísperas de un partido clave para sus aspiraciones internacionales

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Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Estadio Monumental – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 9 abril
Más de 35 mil hinchas de Universitario han asegurado su presencia en el Estadio Monumental para el enfrentamiento ante Coquimbo Unido, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores (Facebook / Universitario)

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, programado para este martes 14 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Monumental, ha despertado un interés masivo entre los seguidores del equipo local. Más de 35 mil localidades, distribuidas entre tribunas y palcos, han sido adquiridas en los primeros días de venta, según informó la institución a través de sus canales oficiales.

Esta cifra representa uno de los mayores respaldos recientes de la afición crema en partidos internacionales, consolidando el ambiente de expectativa para el debut en casa dentro del Grupo B de la Copa Libertadores.

El club crema, dirigido por Javier Rabanal, afronta este compromiso tras igualar sin goles ante Deportes Tolima en su estreno en el torneo continental. Para Universitario, sumar de a tres como local resulta crucial en el objetivo de avanzar de fase, especialmente en un grupo que, tras la primera jornada, mantiene a todos sus integrantes empatados en puntos.

Los boletos para el choque ante Coquimbo Unido se comercializan a través de la plataforma Ticketmaster.pe, con precios que van desde S/ 60 en las tribunas Sur Familiar y Norte (esta última ya agotada), hasta S/ 350 en el Palco Monumental.

Expectativa en Ate ante el debut internacional en casa

Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Estadio Monumental – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 9 abril
La respuesta masiva de la hinchada crema, con tribuna Norte agotada, anticipa un ambiente intenso en Ate para un duelo clave del torneo continental. (Facebook / Universitario)

La entidad crema informó que la tribuna Norte ha alcanzado su capacidad máxima, lo que refleja la respuesta inmediata de la hinchada tras la apertura de la venta de entradas. El resto de sectores del estadio continúa disponible para la adquisición de boletos, con afluencia sostenida en los puntos digitales de venta. Universitario de Deportes ha reiterado el llamado a sus seguidores para llenar el estadio y brindar un marco de apoyo decisivo en un partido que puede marcar el rumbo del grupo.

Por su parte, los Socios Adherentes y Socios Cremas contaron con una fase de preventa exclusiva, habilitada días previos a la apertura al público general. “Ya son más de 35 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Coquimbo Unido. ¡A llenar el Estadio Monumental U!”, manifestó la institución en un comunicado difundido en redes sociales.

El partido ante el equipo chileno no solo moviliza a los sectores habituales del público, sino que incentiva la presencia de familias y grupos de hinchas que buscan acompañar al equipo en su regreso a la Copa Libertadores como local. El club espera mantener la tendencia de grandes convocatorias en el certamen sudamericano, donde históricamente ha contado con el respaldo masivo de su afición.

Todavía hay entradas para el U vs Coquimbo

Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Estadio Monumental – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 9 abril
La igualdad en el Grupo B tras la primera fecha obliga a Universitario a buscar una victoria en casa para posicionarse en la lucha por la clasificación. (Facebook / Universitario)

Universitario llega a este partido tras un empate sin goles frente a Deportes Tolima, en el que el arquero Miguel Vargas destacó por sus intervenciones, permitiendo a los dirigidos por Rabanal rescatar un punto en territorio colombiano. Este resultado dejó a los cuatro equipos del Grupo B igualados en unidades, ya que Coquimbo Unido, rival de turno, también sumó un empate 1-1 ante Nacional de Uruguay con un gol agónico de Manuel Fernández.

Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, arribará a Lima con la intención de sumar en condición de visitante, mientras que para Universitario el compromiso representa una oportunidad clave para consolidarse como aspirante a la clasificación. El grupo lo completan Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia, equipos que también mantienen opciones abiertas tras la primera jornada.

La venta de entradas continúa activa para las tribunas Sur Familiar (S/ 60), Oriente (S/ 150), Occidente lateral (S/ 180), Occidente central (S/ 250) y Palco Monumental (S/ 350), conforme detalló la organización. La expectativa es que, en las próximas horas, la cifra de boletos vendidos siga en aumento y el estadio alcance un aforo cercano al lleno para el enfrentamiento internacional.

Seguridad garantizada

Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Estadio Monumental – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 9 abril
Universitario destacó la importancia del apoyo del público y afinó detalles logísticos para garantizar un desarrollo seguro del encuentro. (Facebook / Universitario)

El encuentro entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido se disputará el martes 14 de abril a las 21:00, horario local, en el Estadio Monumental. El recinto, con capacidad para más de 80 mil espectadores, se prepara para recibir una de las asistencias más numerosas de la temporada en el fútbol peruano.

La dirigencia del club ha subrayado la importancia de contar con el respaldo del público en un partido determinante. “El apoyo de la hinchada será fundamental para que el equipo haga valer su localía y mantenga intactas sus posibilidades en el grupo”, expresaron fuentes oficiales del club crema.

A través de la plataforma Ticketmaster.pe, los aficionados pueden adquirir sus entradas en los distintos sectores habilitados, con precios diferenciados según la ubicación. El acceso para Socios Cremas y Adherentes permanece disponible hasta agotar stock, mientras que la venta para el público general se realiza por orden de llegada.

El operativo de seguridad contempla el despliegue de personal policial y privado, en coordinación con las autoridades locales, para garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo. Tanto Universitario de Deportes como Coquimbo Unido llegan a este encuentro con la necesidad de sumar puntos, en un grupo caracterizado por la paridad y la competencia directa entre sus integrantes.

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