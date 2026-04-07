Gianluca Lapadula vive pesadilla con Spezia de Italia: no marca hace 5 meses y está último en la Serie B 2026

El atacante peruano regresó tras lesión, ingresó en la segunda mitad y contribuyó en el descuento, aunque el equipo no pudo evitar una nueva derrota que lo deja en la penúltima posición del campeonato italiano (Facebook / Spezia Calcio)

En la jornada 33 de la Serie B, Spezia no logró revertir su difícil situación y cayó 3-1 ante Carrarese en el Estadio dei Marmi, agravando su posición en la tabla. El equipo dirigido por Luca D’Angelo sumó su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria y permanece en el puesto 20 con 30 puntos, a cuatro unidades de la zona de permanencia.

En este encuentro, Gianluca Lapadula ingresó al inicio del segundo tiempo y participó activamente en el único tanto de su equipo. Sin embargo, el conjunto ligur no consiguió evitar una nueva derrota, profundizando su crisis en la segunda categoría del fútbol italiano.

Lapadula suma minutos, pero el descenso acecha al Spezia

Gianluca Lapadula volvió a sumar minutos con Spezia en la derrota ante Carrarese, pero el equipo continúa en crisis y se mantiene en zona de descenso tras otra jornada sin victorias. (Facebook / Spezia Calcio)

El partido arrancó con dominio del local, que impuso presión alta desde el inicio. Nicolo Calabrese abrió el marcador para Carrarese a los 17 minutos tras un servicio de Emanuele Zuelli, y apenas seis minutos después, Mattia Finotto amplió la diferencia con el 2-0. Spezia estuvo cerca de recibir el tercer tanto antes del descanso, pero el arquero detuvo un penal ejecutado por Fabio Abiuso, lo que permitió a los visitantes marcharse a los vestuarios con solo dos goles en contra.

Ya en la segunda mitad, Lapadula ingresó como alternativa ofensiva para Spezia, que mostró una leve mejora. A los 49 minutos, un pase de Astistico permitió a Valoti descontar y acercar a la visita en el marcador. No obstante, la reacción fue breve: a los 63 minutos, Abiuso consiguió el 3-1 definitivo, sentenciando el encuentro y dejando a Spezia sin opciones de remontada.

A lo largo del complemento, ambos equipos realizaron variantes buscando modificar el desarrollo del juego, pero el resultado no se alteró y Carrarese se quedó con los tres puntos. Spezia, por su parte, acumula una racha negativa de un empate y tres derrotas en los últimos cuatro partidos, quedando en puestos de descenso directo.

Las palabras de Luca D’Angelo sobre Lapadula

Luca D’Angelo respaldó a Lapadula y destacó su rendimiento tras la lesión, asegurando que el delantero peruano está listo para competir por un lugar en el once titular. (Facebook / Spezia Calcio)

Previo al compromiso frente a Carrarese, el entrenador de Spezia, Luca D’Angelo, se refirió al momento que atraviesa Gianluca Lapadula y su posible regreso al once inicial. El técnico italiano destacó la capacidad y entrega del delantero peruano en los entrenamientos recientes, tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por más de dos meses.

“Es un delantero muy fuerte, las estadísticas lo demuestran. Lo he visto rendir muy bien en los últimos 12 días, así que tiene la capacidad de entrar de inicio. Sus características lo hacen más adecuado para ciertos partidos, pero es un jugador con el que contamos mucho”, señaló D’Angelo en conferencia de prensa.

Lapadula, quien volvió a jugar oficialmente el pasado 21 de marzo tras su recuperación, busca afianzarse nuevamente como titular en la recta final del campeonato. Hasta el momento, el atacante solo había sumado minutos como suplente y aspira a recuperar protagonismo en la ofensiva de Spezia.

Próximo desafío: Spezia obligado a sumar

Con solo cinco jornadas por disputarse, Spezia se juega la permanencia en la categoría y necesita resultados urgentes para salir de la zona de descenso. (Facebook / Spezia Calcio)

Restan cinco fechas para el cierre de la Serie B y Spezia se encuentra a cuatro puntos de la salvación, en una posición delicada que exige resultados inmediatos para evitar el descenso. El próximo compromiso será como local ante Mantova, conjunto que ocupa la duodécima ubicación con 37 unidades.

El equipo blanquiazul enfrenta la presión de remontar su desempeño en las fechas restantes, tras sufrir además tres expulsiones en la última jornada. Con Lapadula disponible y en busca de mayor protagonismo, el plantel se prepara para una etapa decisiva en la lucha por la permanencia. La presencia del delantero peruano podría ser clave para revertir la tendencia negativa y acercar a Spezia a los puestos de permanencia en la Serie B italiana.

El siguiente encuentro ante Mantova representa una oportunidad crítica para sumar puntos y recortar la distancia respecto a los equipos que se encuentran fuera de la zona roja. La afición y el cuerpo técnico confían en que la experiencia y capacidad goleadora de Lapadula aporten un impulso vital en la recta final del torneo.