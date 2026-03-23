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Universitario vs Regatas Lima: fecha, hora y canal tv del ‘extra game’ rumbo a semifinales de Liga Peruana de Vóley 2026

El Polideportivo de Villa El Salvador será escenario de un enfrentamiento clave, con el pase a semifinales como único objetivo. Conoce cómo llegan ambos equipos

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Universitario vs Regatas Lima: fecha,
Universitario vs Regatas Lima: fecha, hora y canal tv del ‘extra game’ rumbo a semifinales de Liga Peruana de Vóley 2026.

Universitario de Deportes y Regatas Lima se preparan para afrontar el partido más determinante de su temporada en la Liga Peruana de Vóley 2026 en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador. Tras dos cruces de cuartos de final marcado por la paridad y la intensidad, ambos equipos buscan asegurar su boleto a las semifinales en un ‘extra game’ que promete emociones fuertes y un alto nivel de juego.

El conjunto ‘crema’ llega a este encuentro tras mostrar solidez y equilibrio a lo largo de la serie. En el primer duelo se impuso con autoridad, apoyándose en una defensa sólida y un ataque efectivo que desarticuló la estructura rival. Las ‘universitarias’ se mostraron compactas en la recepción y lograron capitalizar los errores de su adversario, lo que les permitió tomar ventaja en la serie y alimentar la confianza en su plantel.

Las chorrillanas, por su parte, supieron reponerse en el segundo partido y forzar el desempate. Y es apelaron a su experiencia en instancias decisivas y exhibieron variantes en ataque, además de una notable firmeza en los momentos clave del encuentro.

Las chorrillanas superaron 18-16 y lograron el 'extra game' para definir al rival de San Martín - Crédito: Latina.

Ambos equipos han protagonizado una rivalidad constante a lo largo de la temporada, alternando victorias y manteniendo un registro parejo en sus enfrentamientos directos. Esta paridad ha elevado el interés y la expectativa en torno al duelo definitivo, ya que el historial reciente no permite anticipar un claro favorito. Tanto Universitario como Regatas Lima llegan con sus planteles principales disponibles, sin bajas significativas y con el respaldo de sus respectivas aficiones.

Para Barbie Frangella hubo un cambio notable de actitud en el elenco ‘regatino’ en la vuelta y puso énfasis en la unión para sacar adelante la serie. “Fue una temporada bastante difícil y creo que en estos momentos es cuando hay que estar más fuerte de la cabeza y más unidas como grupo. La verdad que al sentirme con un grupo más unido, también lo pude disfrutar más", indicó para Latina Deportes al final de la contienda.

De la misma manera, la armadora argentina explicó que el “lunes volver a pensar en lo que tenemos que hacer el miércoles, porque creo que es paso a paso. Este era el primer paso y ahora nos toca el miércoles darlo todo y ganar”.

Universitario quiere dar el golpe
Universitario quiere dar el golpe contra Regatas Lima para acercarse al título nacional. - créditos: LPV

Universitario vs Regatas Lima: fecha y hora del ‘extra game’

El Universitario vs Regatas Lima se llevará a cabo en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador. El inicio está previsto para las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.

La transmisión en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile está fijada para las 19:00 horas, mientras que en México comenzará a las 16:00 horas. En España, el duelo está programado para las 23:00 horas.

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima por ‘extra game’

Latina TV cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley, por lo que el encuentro entre Universitario y Regatas Lima por los cuartos de final estará disponible en señal abierta mediante el canal 2, además de su sitio web y aplicación digital.

La Federación Peruana de Vóley también habilitará la visualización del partido en su página oficial. Por su parte, la Liga Peruana de Vóley difundirá el encuentro a través de su cuenta oficial de Facebook, brindando diversas alternativas para que los aficionados sigan el enfrentamiento.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura detallada, con información previa, seguimiento de las incidencias y declaraciones a través de su plataforma digital.

Fecha, canal y hora del
Fecha, canal y hora del Universitario vs Regatas Lima por 'extra game'. - créditos: LPV

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