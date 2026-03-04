Perú Deportes

Gol de Franchesco Flores para adelantar a Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

A los 21′ minutos del primer acto, el volante natural de la localidad de Pisco cazó un rebote de Patrick Zubczuk para adelantar a los ‘churres’ en su llave del campeonato continental

Guardar
El tanto fue de Franchesco Flores tras un rebote del portero de Garcilaso en Trujillo - Crédito: ESPN.

Alianza Atlético empezó con el pie derecho haciendo respetar su localía provisional en el estadio Mansiche, en la ciudad de Trujillo. A pesar de que su enfrentamiento contra Deportivo Garcilaso, por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026, fue demasiado accidentado, con ocasiones puntuales de ataque, halló ventaja con una anotación más que milagrosa de Franchesco Flores.

A los 21′ minutos del primer tiempo, los ‘churres’ decidieron emplear un recurso distinto con el que romper el cerco impuesto por los visitantes: el remate de larga distancia. Así las cosas, el ecuatoriano Cristian Penilla, refuerzo de lujo que ha elevado la competencia interna, sacó un ‘misil’ desde la frontera del área con destino a portería.

El tiro bien colocado no pudo con Patrick Zubczuk, dado que se estiró correctamente para proteger el vértice de su arco. Sin embargo, quedó un rebote largo en el área que fue aprovechado por Franchesco Flores, quien realizó una carrera, con la que superó a sus marcadores, para cazar ese balón arrojándose en el área chica sin tenerle miedo a nada ni nadie. Conquista que avivó el sueño del pase a Fase de Grupos.

Franchesco Flores gritando la diana
Franchesco Flores gritando la diana inaugural de los suyos en Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Alianza Atlético

Franchesco crece

Franchesco Flores representa el perfil del joven futbolista perseverante que dejó su localidad natal en busca de nuevas oportunidades dentro del fútbol profesional. Su recorrido comenzó de manera acelerada en la Copa Perú, donde destacó rápidamente, lo que le permitió llegar a Universitario para disputar la Copa Federación.

A los 16 años, este atacante emergía como una figura distinta en el conjunto de los cremas. Sin embargo, una lesión interrumpió su progresión, obligándolo posteriormente a explorar otras opciones profesionales fuera de ese club.

La carrera de Franchesco Flores continuó en diferentes equipos, entre ellos Willy Serrato, Universidad César Vallejo, Universidad San Martín, Deportivo Binacional y Alianza Atlético. En este último, los ‘churres’, afronta su segunda experiencia en la máxima categoría del fútbol peruano, con la expectativa de consolidarse y adquirir mayor experiencia en partidos de alta exigencia.

Recientemente, con una anotación en la CONMEBOL Sudamericana 2026, Flores ha evidenciado una evolución positiva en su desempeño, lo que confirma su progreso en el ámbito profesional.

Franchesco Flores participando en el
Franchesco Flores participando en el Campeonato Preolímpico U20 con Perú. - Crédito: FPF

Vendaval sudamericano

Alianza Atlético, el tradicional club de Sullana, ha dejado huella en la Copa Sudamericana a lo largo de su historia aunque con participación esporádica. Sus primeras apariciones datan de 2004, 2005 y 2009, cosechando un total de 12 partidos en aquel ciclo con resultados mixtos: 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas en fases preliminares y de eliminación directa.

En la campaña del 2005 uno de los encuentros más recordados fue el triunfo 2-0 sobre la Universidad Católica, aunque también sufrieron una contundente derrota 5-0 en Santiago. Tras más de 16 años sin competir internacionalmente, los sullanenses volvieron a la Sudamericana en la edición 2026 tras una campaña sólida en la Liga 1.

Este regreso marca un hito moderno para el ‘vendaval del norte’, que busca consolidar su presencia continental y escribir nuevos capítulos en su trayectoria sudamericana con un club que posee hambre de gloria.

Temas Relacionados

Franchesco FloresAlianza AtléticoCopa SudamericanaDeportivo Garcilasoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

El longevo goleador de FC Cajamarca ha revelado una charla con el actual entrenador de la selección peruana. Ha demostrado su entera disposición para cualquier asunto vinculado al fútbol local

Hernán Barcos mantiene diálogo con

Luis Urruti recuerda con tristeza su paso por Universitario: “Me sentí no valorado, le había dado tantos años al club”

‘Tito’ ha recordado con mucho malestar la forma en cómo las autoridades del club de Ate no respetaron un acuerdo de palabra. “Sentí que me tenían que valorar y no lo hicieron”, dijo

Luis Urruti recuerda con tristeza

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

La segunda fase regular del campeonato peruano de vóley cerrará con vibrantes encuentros. Los 8 mejores clasificados conocerán a sus rivales para los cuartos de final. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 9

Juez aplaza hasta este miércoles 4 de marzo audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

El juez a cargo de la audiencia decidió que sea este miércoles la lctura de la resoluicón que definirá si le da o no prisión preentiva al hijastro de Marisel Linares, quien atropelló y no auxilió a la atleta peruana. Villar intervino en la audiencia y pidió perdón. “No sé qué e pasó”, dijo

Juez aplaza hasta este miércoles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga asocia la

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava sale en defensa

Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya y celebra su regreso a la televisión tras accidente: "La aplaudo"

Karla Tarazona destaca el rol de Christian Domínguez como papá: “El cariño y el respeto se ganan”

Melcochita afirma que se hará cargo de los gastos de sus hijas con Monserrat Seminario, pero advierte: “A ella no le daré plata”

Tepha Loza fue operada de emergencia y permanece internada junto a su madre: “Entre sustos con mamá… y ahora yo"

Magaly recibe elogios de exprocuradora por destapar inconsistencias en el caso Lizeth Marzano: “Hacen lo que la Policía no hizo”

DEPORTES

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Luis Urruti recuerda con tristeza su paso por Universitario: “Me sentí no valorado, le había dado tantos años al club”

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación