Gol de Franchesco Flores para adelantar a Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El tanto fue de Franchesco Flores tras un rebote del portero de Garcilaso en Trujillo - Crédito: ESPN.

Alianza Atlético empezó con el pie derecho haciendo respetar su localía provisional en el estadio Mansiche, en la ciudad de Trujillo. A pesar de que su enfrentamiento contra Deportivo Garcilaso, por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026, fue demasiado accidentado, con ocasiones puntuales de ataque, halló ventaja con una anotación más que milagrosa de Franchesco Flores.

A los 21′ minutos del primer tiempo, los ‘churres’ decidieron emplear un recurso distinto con el que romper el cerco impuesto por los visitantes: el remate de larga distancia. Así las cosas, el ecuatoriano Cristian Penilla, refuerzo de lujo que ha elevado la competencia interna, sacó un ‘misil’ desde la frontera del área con destino a portería.

El tiro bien colocado no pudo con Patrick Zubczuk, dado que se estiró correctamente para proteger el vértice de su arco. Sin embargo, quedó un rebote largo en el área que fue aprovechado por Franchesco Flores, quien realizó una carrera, con la que superó a sus marcadores, para cazar ese balón arrojándose en el área chica sin tenerle miedo a nada ni nadie. Conquista que avivó el sueño del pase a Fase de Grupos.

Franchesco Flores gritando la diana inaugural de los suyos en Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Alianza Atlético

Franchesco crece

Franchesco Flores representa el perfil del joven futbolista perseverante que dejó su localidad natal en busca de nuevas oportunidades dentro del fútbol profesional. Su recorrido comenzó de manera acelerada en la Copa Perú, donde destacó rápidamente, lo que le permitió llegar a Universitario para disputar la Copa Federación.

A los 16 años, este atacante emergía como una figura distinta en el conjunto de los ‘cremas’. Sin embargo, una lesión interrumpió su progresión, obligándolo posteriormente a explorar otras opciones profesionales fuera de ese club.

La carrera de Franchesco Flores continuó en diferentes equipos, entre ellos Willy Serrato, Universidad César Vallejo, Universidad San Martín, Deportivo Binacional y Alianza Atlético. En este último, los ‘churres’, afronta su segunda experiencia en la máxima categoría del fútbol peruano, con la expectativa de consolidarse y adquirir mayor experiencia en partidos de alta exigencia.

Recientemente, con una anotación en la CONMEBOL Sudamericana 2026, Flores ha evidenciado una evolución positiva en su desempeño, lo que confirma su progreso en el ámbito profesional.

Franchesco Flores participando en el Campeonato Preolímpico U20 con Perú. - Crédito: FPF

Vendaval sudamericano

Alianza Atlético, el tradicional club de Sullana, ha dejado huella en la Copa Sudamericana a lo largo de su historia aunque con participación esporádica. Sus primeras apariciones datan de 2004, 2005 y 2009, cosechando un total de 12 partidos en aquel ciclo con resultados mixtos: 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas en fases preliminares y de eliminación directa.

En la campaña del 2005 uno de los encuentros más recordados fue el triunfo 2-0 sobre la Universidad Católica, aunque también sufrieron una contundente derrota 5-0 en Santiago. Tras más de 16 años sin competir internacionalmente, los sullanenses volvieron a la Sudamericana en la edición 2026 tras una campaña sólida en la Liga 1.

Este regreso marca un hito moderno para el ‘vendaval del norte’, que busca consolidar su presencia continental y escribir nuevos capítulos en su trayectoria sudamericana con un club que posee hambre de gloria.