A qué hora juega Real Madrid vs Benfica: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica por Champions League 2025/2026.

Real Madrid se medirá en condición de local ante Benfica el miércoles 25 de febrero en un duelo válido por la vuelta de los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League 2025/2026. El estadio Santiago Bernabéu será el escenario de una contienda que tiene varios condimentos por lo que ocurrió en la ida.

Y es que en pleno partido en Portugal, Vinicius Jr. acusó a Gianluca Prestianni de decirle una palabra racista, por lo que el árbitro tuvo que detener el juego para activar el protocolo contra el racismo.

Ambos clubes defendieron las posturas de sus jugadores, mientras que el caso llegó hasta la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, que sancionó al volante argentino, por lo que se perderá el choque en España. De todos modos, los dirigentes ‘lusos’ apelarán a favor de su futbolista, considerando que no tienen las pruebas necesarias para comprobar que cometió un acto discriminatorio.

Gianluca Prestianni en un cruce con Vinicius Jr. en duelo por la Champions League. - créditos: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

En cuanto al ámbito deportivo, Real Madrid viene de perder por 2-1 en su visita a Osasuna, que hizo que ocupe el segundo lugar de LaLiga con 60 puntos, a uno del líder Barcelona. Las bajas confirmadas de los ‘blancos’ para esta contienda son Dean Huijsen, Éder Militao, Jude Bellingham y Dani Ceballos.

Por su parte, Benfica goleó por 3-0 a AVS el último fin de semana y se coloca en la tercera casilla de la liga portuguesa con 55 unidades, siete menos que Porto, que se ha puesto a tiro para obtener el título local.

Real Madrid vs Benfica: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa

Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedić, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Dodi Lukebakio, Andreas Schjelderup, Rafa Silva y Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica por vuelta de la Champions League 2026

El encuentro entre Real Madrid y Benfica, correspondiente al partido de vuelta de los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League 2025/2026, se jugará el miércoles 25 de febrero. El compromiso está previsto para las 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 16:00 horas.

El partido comenzará a las 17:00 horas en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. Para México, el horario de inicio será a las 14:00 horas, mientras que en España el duelo se disputará a las 21:00 horas.

Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú por vuelta de la Champions League 2026

El Real Madrid vs Benfica tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu. En Perú, Sudamérica y Centroamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y también podrá verse por la plataforma Disney+. En Brasil, el encuentro será emitido por HBO Max.

En México, la cobertura estará disponible a través de FOX+. Para Estados Unidos, Unimás y TUDN llevarán la señal, mientras que en España el duelo podrá seguirse por Movistar+ Liga de Campeones.

Anuncio del Real Madrid vs Benfica por Champions League 2026 en ESPN.

Últimos enfrentamientos

Real Madrid y Benfica se han visto las caras en cinco partidos a lo largo de la historia del fútbol europeo. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que las ‘águilas’ llevan la ventaja con tres triunfos, contra dos de los ‘blancos’.

El último enfrentamiento se dio el 17 de febrero del presente año, en el marco de la ida por los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League. El estadio da Luz fue testigo de una victoria para el conjunto español con el solitario gol de Vinicius Jr.

Gol y resumen del triunfo 'blanco' en la ida del torneo de la UEFA. (Video: Real Madrid CF)