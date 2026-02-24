Perú Deportes

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

En medio de un clima hostil por lo ocurrido entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni en la ida, los ‘blancos’ recibirán a los portugueses por el pase a los octavos de final

Guardar
A qué hora juega Real
A qué hora juega Real Madrid vs Benfica por Champions League 2025/2026.

Real Madrid se medirá en condición de local ante Benfica el miércoles 25 de febrero en un duelo válido por la vuelta de los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League 2025/2026. El estadio Santiago Bernabéu será el escenario de una contienda que tiene varios condimentos por lo que ocurrió en la ida.

Y es que en pleno partido en Portugal, Vinicius Jr. acusó a Gianluca Prestianni de decirle una palabra racista, por lo que el árbitro tuvo que detener el juego para activar el protocolo contra el racismo.

Ambos clubes defendieron las posturas de sus jugadores, mientras que el caso llegó hasta la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, que sancionó al volante argentino, por lo que se perderá el choque en España. De todos modos, los dirigentes ‘lusos’ apelarán a favor de su futbolista, considerando que no tienen las pruebas necesarias para comprobar que cometió un acto discriminatorio.

Gianluca Prestianni en un cruce
Gianluca Prestianni en un cruce con Vinicius Jr. en duelo por la Champions League. - créditos: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

En cuanto al ámbito deportivo, Real Madrid viene de perder por 2-1 en su visita a Osasuna, que hizo que ocupe el segundo lugar de LaLiga con 60 puntos, a uno del líder Barcelona. Las bajas confirmadas de los ‘blancos’ para esta contienda son Dean Huijsen, Éder Militao, Jude Bellingham y Dani Ceballos.

Por su parte, Benfica goleó por 3-0 a AVS el último fin de semana y se coloca en la tercera casilla de la liga portuguesa con 55 unidades, siete menos que Porto, que se ha puesto a tiro para obtener el título local.

Real Madrid vs Benfica: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa

Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedić, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Dodi Lukebakio, Andreas Schjelderup, Rafa Silva y Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica por vuelta de la Champions League 2026

El encuentro entre Real Madrid y Benfica, correspondiente al partido de vuelta de los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League 2025/2026, se jugará el miércoles 25 de febrero. El compromiso está previsto para las 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 16:00 horas.

El partido comenzará a las 17:00 horas en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. Para México, el horario de inicio será a las 14:00 horas, mientras que en España el duelo se disputará a las 21:00 horas.

Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú por vuelta de la Champions League 2026

El Real Madrid vs Benfica tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu. En Perú, Sudamérica y Centroamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y también podrá verse por la plataforma Disney+. En Brasil, el encuentro será emitido por HBO Max.

En México, la cobertura estará disponible a través de FOX+. Para Estados Unidos, Unimás y TUDN llevarán la señal, mientras que en España el duelo podrá seguirse por Movistar+ Liga de Campeones.

Anuncio del Real Madrid vs
Anuncio del Real Madrid vs Benfica por Champions League 2026 en ESPN.

Últimos enfrentamientos

Real Madrid y Benfica se han visto las caras en cinco partidos a lo largo de la historia del fútbol europeo. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que las ‘águilas’ llevan la ventaja con tres triunfos, contra dos de los ‘blancos’.

El último enfrentamiento se dio el 17 de febrero del presente año, en el marco de la ida por los ‘playoffs’ de la UEFA Champions League. El estadio da Luz fue testigo de una victoria para el conjunto español con el solitario gol de Vinicius Jr.

Gol y resumen del triunfo 'blanco' en la ida del torneo de la UEFA. (Video: Real Madrid CF)

Temas Relacionados

Real MadridBenficaChampions Leagueperu-deportes

Más Noticias

Dick Advocaat, técnico que logró con Curazao la clasificación histórica al Mundial 2026, renunció a su cargo

La selección caribeña afronta un cambio inesperado antes de su gira de amistosos internacionales con miras a su primera participación mundialista

Dick Advocaat, técnico que logró

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El conjunto dirigido por Paulo Autuori necesita una victoria en el tiempo reglamentario para avanzar a la siguiente etapa. Un nuevo empate obligaría a resolver la clasificación mediante una tanda de penales

Dónde ver Sporting Cristal vs

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

El equipo dirigido por Paulo Autuori apunta a superar al equipo paraguayo para avanzar a la tercera fase del torneo continental. A continuación, los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting

Se filtraron los detalles de la reunión de Javier Rabanal y el plantel de Universitario tras explosivas declaraciones ante Sporting Cristal

El periodista César Vivar contó los pormenores de la junta entre el comando técnico y los jugadores ‘cremas’ luego del empate con los ‘celestes’

Se filtraron los detalles de

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Esta noche se definirá si los ‘celestes’ clasifican a la fase 3 o quedan eliminados del certamen internacional. En la ida, todo quedó igualado a dos. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación a Delia

JNJ abre investigación a Delia Espinoza por solicitar la suspensión de Patricia Benavides

Hernando de Soto ratifica que asumirá como premier en el gobierno de José Balcázar pese a rumores: “Todo sigue viento en popa”

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por caso Daniel Urresti

José María Balcázar juramentará a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

ENTRETENIMIENTO

Fabio Agostini se roba el

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

Hija de Tula Rodríguez dedica conmovedor mensaje a Javier Carmona: “Feliz Cumpleaños, amor de mi vida”

Emilio Jaime recuerda su pelea con Said Palao por Luciana Fuster en nuevo tema: “Perdí un amigo por la tentación”

Alex Sensation, el DJ latino más influyente llega a Lima en ‘Una noche de salsa 14′

Stephanie Cayo acompaña a Alejandro Sanz en su gira por Colombia y Ecuador y despierta rumores de posible romance

DEPORTES

Irán en el Mundial 2026:

Irán en el Mundial 2026: rechazo al evento LGBTQ+ en Seattle y debate global por la influencia del gobierno

Dick Advocaat, técnico que logró con Curazao la clasificación histórica al Mundial 2026, renunció a su cargo

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Se filtraron los detalles de la reunión de Javier Rabanal y el plantel de Universitario tras explosivas declaraciones ante Sporting Cristal