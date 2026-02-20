Egipto será el último ensayo de Brasil antes del debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026

Egipto se medirá ante Brasil antes del inicio del Mundial 2026. Crédito: Difusión.

La selección de Egipto ya tiene definido su examen final antes de iniciar la aventura en el Mundial 2026. El equipo africano medirá sus fuerzas ante Brasil el próximo 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos. Este compromiso representa el último test de los dirigidos por Hossam Hassan antes de su debut oficial frente a Bélgica.

El encuentro tendrá lugar en el Huntington Bank Field, estadio de los Cleveland Browns de la NFL, que cuenta con una capacidad para 67,000 espectadores. Para los ‘faraones’, máximos ganadores de la Copa de África con siete títulos, este duelo es la oportunidad de oro para ajustar piezas. El conjunto egipcio confía en su gran estrella, Mohamed Salah, quien llegará acompañado por figuras de alto nivel como Omar Marmoush, Mahmoud Trézéguet y Mostafa Mohamed.

Por su parte, la selección brasileña —bajo el mando de Carlo Ancelotti— utilizará este partido para cerrar una intensa preparación iniciada en marzo con amistosos ante Francia y Croacia. Antes de aterrizar en suelo estadounidense, el ‘scratch’ se despedirá de su público en el Maracaná contra Panamá el 31 de mayo.

Egipto cayó en la tanda de penales ante Nigeria por el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones. Crédito: REUTERS/Siphiwe Sibeko

El técnico italiano ya contará en Cleveland con su lista definitiva de 26 convocados, la cual se publicará el 19 de mayo. Así, Egipto enfrentará a una ‘canarinha’ en plenitud de condiciones, en un choque que promete emociones fuertes y un alto rigor táctico antes del inicio de la fiesta grande del fútbol.

Egipto en los Mundiales

La selección de Egipto posee una historia particular en la Copa del Mundo, pues fue la primera nación africana en disputar este torneo. Hasta la fecha, el equipo suma cuatro participaciones totales (1934, 1990, 2018 y la ya asegurada para 2026).

Su mejor actuación ocurrió en su debut en Italia 1934. En aquella edición, el formato era de eliminación directa desde el inicio. Egipto enfrentó a Hungría en los octavos de final y, aunque perdió 4-2, esa instancia representa su posición más alta en la historia del certamen. Abdulrahman Fawzi destacó en ese encuentro con dos anotaciones.

Las demás presentaciones fueron menos afortunadas:

Italia 1990: Los ‘faraones’ regresaron tras 56 años. Lograron empates valiosos ante Países Bajos e Irlanda, pero la derrota contra Inglaterra los dejó fuera en la fase de grupos.

Rusia 2018: Con Mohamed Salah como figura, el equipo sufrió tres derrotas consecutivas ante Uruguay, Rusia y Arabia Saudita.

Egipto se despidió de Rusia 2018 con tres derrotas en tres partidos. Crédito: REUTERS/Michael Dalder

El fixture de Egipto en el Mundial 2026

La selección de Egipto integra el Grupo G del Mundial 2026. Los representantes africanos iniciarán su camino en territorio estadounidense bajo la dirección de Hossam Hassan.

Fixture de Egipto:

Bélgica vs. Egipto: El debut será el lunes 15 de junio a las 15:00 (hora local) en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Egipto: El segundo duelo ocurrirá el domingo 21 de junio a las 21:00 (hora local) en el BC Place de Vancouver.

Egipto vs. Irán: El cierre de la fase de grupos sucederá el viernes 26 de junio a las 23:00 (hora local) en el Lumen Field de Seattle.

El fixture de Brasil en el Mundial 2026

La selección de Brasil encabeza el Grupo C en el Mundial 2026. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el ‘scratch’ buscará su sexto título en sedes exclusivas de Estados Unidos.

Fixture de Brasil:

Brasil vs. Marruecos: El debut será el sábado 13 de junio a las 18:00 (hora de Nueva York/Brasil). El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Brasil vs. Haití: El segundo partido ocurrirá el viernes 19 de junio a las 21:00 (hora local). La sede elegida es el Lincoln Financial Field en Filadelfia.

Escocia vs. Brasil: El cierre de la fase de grupos sucederá el miércoles 24 de junio a las 18:00 (hora local). El duelo se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.