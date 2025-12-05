Perú Deportes

Así llegó Egipto al Mundial 2026: cómo se clasificó y las nuevas figuras que ilusionan al seleccionado que comanda Mohamed Salah

Los ‘faraones’ asistirán a la cita en Norteamérica luego de ausentarse en Catar 2022. El conjunto dirigido por Hossam Hassan cuenta con jugadores de experiencia y emergentes que se han asentado en el fútbol europeo

Egipto sacó pasaje al Mundial
Egipto sacó pasaje al Mundial del 2026 tras liderar el Grupo A de las Eliminatorias Africanas. Crédito: FIFA.

Egipto volverá a ser parte de un Mundial de fútbol. El seleccionado del norte de África tras liderar con autoridad el Grupo A de su confederación. El cuadro nacional exhibió un estado de forma notable a lo largo del proceso clasificatorio con ocho victorias, dos empates y ninguna derrota. En el juego que selló el pasaje a Norteamérica, Mohamed Salah mostró sus credenciales para sentenciar el proyecto mundialista.

¿Cómo llegó al Mundial?

El éxito de la clasificación egipcia se cimentó en una actuación consistente que les permitió asegurar el primer lugar y el cupo directo antes de la finalización de la fase. Egipto obtuvo victorias clave tanto en casa como de visitante, logrando una diferencia de puntos considerable sobre sus rivales más cercanos.

El decisivo encuentro que selló el acceso de Egipto al Mundial tuvo lugar en campo neutral ante Yibuti. La figura determinante del partido fue el capitán Mohamed Salah, quien se despachó con un doblete para sellar el triunfo. Ibrahim Adel había inaugurado el luminoso. El ‘faraón’ aumentó y redondeó la goleada que aseguró los tres puntos que certificaron la clasificación de Egipto.

Egipto se clasificó al cuarto
Egipto se clasificó al cuarto mundial en su historia. Crédito: Selección de Egipto.

¿Quién es el DT?

Hossam Hassan es una leyenda en el fútbol egipcio. Será su primera vez en una Copa del Mundo, pero como jugador sí disputó este certamen en la edición de 1990, que se desarrolló en Italia. Hassan es el máximo goleador de la historia de su selección y ganó tres Copas Africanas de Naciones.

En febrero del 2024, asumió como seleccionador de su país. Su trayectoria como adiestrador ha estado principalmente ligada al fútbol de su país, dirigiendo a clubes como Zamalek, Al Masry, Al-Ittihad Alexandria y Smouha.

Omar Marmoush, delantero del Manchester
Omar Marmoush, delantero del Manchester City, y el entrenador egipcio Hossam Hassan tras sustituir al delantero. Crédito: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

¿Cómo juega?

El esquema 4-3-3 se organiza en tres áreas. El guardameta El Shenawy aporta seguridad bajo los tres palos, mientras que defensas como Rabia ofrecen experiencia y solidez en la línea de fondo. En el mediocampo, la creatividad recae en jugadores como ‘Zizo’, quien actúa como un mediocampista ofensivo capaz de generar jugadas de peligro y romper líneas.

Más adelante, el joven Adel contribuye con goles y desequilibrio. Finalmente, el papel de Mohamed Salah en el extremo derecho es el más importante, ya que no solo ataca por la banda, sino que se mueve al centro para rematar o dar pases, siendo la principal y más letal amenaza de gol del equipo.

Las figuras del equipo

Los dos jugadores más destacados y fundamentales de la selección de Egipto son el delantero Mohamed Salah y el experimentado portero Mohamed El Shenawy. Como extremo, la velocidad y habilidad de regate del jugador del Liverpool lo convierten en el líder ofensivo y principal amenaza de los ‘faraones’.

Por su parte, El Shenawy aporta una seguridad esencial bajo los tres palos, siendo una pieza clave para la solidez defensiva del equipo. Adicionalmente, otros nombres que brillan y son importantes para el funcionamiento del equipo incluyen al mediocampista ofensivo Ahmed Sayed ‘Zizo’, quien es un gran generador de jugadas y aporta mucha creatividad al ataque.

Zizo, una de las figuras
Zizo, una de las figuras de Egipto. Crédito: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

También destaca Trézéguet en el otro extremo por su potencia y gol, y el joven talento Ibrahim Adel, quien ha demostrado ser un jugador prometedor y decisivo en momentos importantes de la eliminatoria.

Historial en Mundiales

Su debut mundialista en 1934 marcó un hito como el primer país africano en participar en el torneo. Sin embargo, su participación fue breve debido al formato de eliminación directa, siendo eliminados en la primera ronda tras perder 4-2 ante Hungría.

En 1990, el seleccionado del norte de África cosechó dos empates —ante Irlanda y Países Bajos— y sufrieron una sola derrota contra Inglaterra, lo que significó que no avanzaron a la segunda fase. Dada la estructura de 1934, su mejor participación histórica se considera generalmente la de 1990 por haber sumado puntos y no haber sido eliminados inmediatamente.

La participación más reciente de Egipto fue en Rusia 2018. El desempeño de los egipcios resultó no estar a la altura de las expectativas, ya que perdieron sus tres partidos de la fase de grupos.

