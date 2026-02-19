Perú Deportes

Gabriel Costa se fija en la Liga de Primera de Chile para prolongar su carrera: “Es una opción para este mercado, me gustaría volver”

El volante uruguayo-peruano abre la puerta de regreso al fútbol trasandino después de dar por concluida su era en suelo inca. Gustaría regresar a Colo Colo. “No depende de mí volver”, sostuvo

Gabriel Costa dejó un grato recuerdo en Colo Colo. - Crédito: Difusión

Gabriel Costa ha decidido ponerle un punto final a su vasta carrera realizada en Perú. Puede presumir de haber defendido solo tres camisetas de la élite, pero todas ellas representan la grandeza del balompié nacional: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. En cada una de las instituciones logró alzar un título.

Sin propuestas concretas sobre la mesa, ‘Gabi’ reflexiona sobre cada uno de los pasos que ha dado en su trayectoria y reconoce que su estancia en Chile con la camiseta de Colo Colo —una prolongada y exitosa etapa tras una era inicial nada desdeñable en Perú— fue muy gratificante y no descarta regresar si surgiera la posibilidad.

Gabriel Costa vivió momentos especiales en Colo Colo. - Crédito: Difusión
Así lo ha dado a conocer en una entrevista concedida a AS Chile: "Chile es una opción para este mercado, me gustaría volver. Sé que estamos en un momento donde los equipos ya están cerrando plantilla y cada vez hay menos chance, pero siempre está la fe de volver. Me gustaría cerrar mi carrera en el fútbol chileno”.

Si desde el ‘cacique lo llamasen para establecer un retorno lo aceptaría a ojos cerrados, pero de no darse ese escenario no rechazaría ninguna llamada. "De Colo Colo me fui por una decisión familiar, había mucha presión en ese momento. La gente en Colo Colo me quiere, pero no depende de mí volver. ¿Si jugaría en la U o en la UC? No le cierro la puerta a nadie", sostuvo.

El uruguayo nacionalizado peruano puso el tercero del cuadro chileno en amistoso internacional. (Video: ESPN).

En un principio, Gabriel Costa fue muy resistido por la afición ‘alba’ debido a sus altibajos en distintos escenarios. Sin embargo, hubo un antes y después en su carrera con la llegada de Gustavo Quintero a la zona técnica. De ahí a que sufriera una revolución dentro del campo y se le cayeran los goles de los bolsillos.

Durante su estancia en Macul, el atacante uruguayo-peruano levantó cuatro galardones: un torneo de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa de Chile. Aunque, valgan verdades, su mejor trofeo fue mantenerse en la máxima categoría eludiendo ‘in extremis’ el descenso.
Gabriel Costa defendió la camiseta de Colo Colo entre 2019 y 2022 con un saldo de cuatro títulos. - Crédito: Difusión

El adiós de Costa

Con 35 años, Gabriel Costa tomó la determinación de abrirse del país que le permitió cimentar una carrera envidiable. El mensaje de su desmarque definitivo de su nación adoptiva llegó mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“Quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, escribió.

Uno de los mejores goles de Gabriel 'Gabi' Costa durante su exitoso paso por Sporting Cristal. En este clásico contra Alianza Lima, demostró toda su velocidad y calidad en la definición | Movistar Deportes
Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos, las experiencias y el cariño recibido quedarán para siempre conmigo”, suscribió Basilio.

Por su notable rendimiento sostenido, Gabriel Costa contó con la oportunidad irrechazable de vestir la camiseta de la selección peruana. Con la nacionalidad adjudicada por cinco años de permanencia, se le hizo fácil llegar a la ‘bicolor’ y representarla con dignidad.

Gabriel Costa logró representar a la selección peruana tras destacar en el medio local. - Crédito: Difusión

El entrenador Ricardo Gareca incluyó en sus planes a ‘Gabi’, aunque no con la frecuencia que se hubiera esperado. Aun así, dijo presente en las Eliminatorias 2022 y en la Copa América 2021. Su última presencia fue en el fallido repechaje al Mundial 2022 contra Australia.

Gabriel Costa, conviene mencionar, tuvo una chance concreta de disputar el ascenso del fútbol peruano con la Universidad San Martín, pero las negociaciones se cayeron a último momento y ahora el volante vive en una incógnita por su futuro.

