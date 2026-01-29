Perú Deportes

Australian Open 2026: fecha y horario en Perú de las semifinales por el primer Grand Slam del año

Los cuatro mejores tenistas del cuadro masculino saltarán a la Rod Laver Arena en busca de un lugar en la gran final en Melbourne

Australian Open 2026: cuándo y
Australian Open 2026: cuándo y a qué hora se juegan las semifinales en Perú del primer Grand Slam del año

El Australian Open 2026 ha entrado a su recta final. En Melbourne Park, los luminosos ya exhiben los cruces de semifinales en el cuadro masculino. Los cuatro mejores del torneo llegan en condiciones distintas, pero con el claro objetivo de coronarse en el continente oceánico.

En busca de la final del primer Grand Slam del año, Novak Djokovic (#6) y Jannik Sinner (#2) abrirán la jornada en la Rod Laver Arena. Duelo generacional y clásico en el último tiempo. Más tarde, Carlos Alcaraz (#1) busca llegar al último domingo por primera vez en su carrera, pero antes debe apear al combativo Alexander Zverev (#3).

Novak Djokovic vs Jannik Sinner: fecha y hora de las semifinales

Novak Djokovic y Jannik Sinner se volverán a ver las caras sobre la pista de la Rod Laver Arena luego de dos años. Sinner se ha erigido como el gran verdugo del serbio, pues ha vencido al máximo ganador de Grand Slam (24) y del Australian Open (10) en los últimos cinco duelos en que se han enfrentado.

Sinner derrotó a Djokovic en
Sinner derrotó a Djokovic en las semifinales de Wimbledon 2025. Crédito: REUTERS/Toby Melville

Este compromiso abrirá la llave de semifinales el jueves 29 de enero. En Perú, el juego podrá disfrutarse a partir de las 22:30 horas en las pantallas de la plataforma en streaming Disney + y la señal por cable de ESPN.

Para llegar a esta instancia, Djokovic dejó en el camino a Lorenzo Musetti (#5) en un juego donde se vio ampliamente superado por el italiano, que acabó retirándose por lesión cuando estaba dos sets arriba. Sinner, por su lado, derrotó sin sobresaltos y de forma categórica a Ben Shelton (#8).

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev: fecha y hora de las semifinales

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev protagonizarán un duelo de alto calibre en la Rod Laver Arena por un lugar en la final del torneo. El historial reciente entre ambos muestra una paridad absoluta en torneos de Grand Slam, con dos victorias para cada uno, aunque el alemán domina el registro global con seis triunfos frente a cinco del español.

El alemán Alexander Zverev celebra
El alemán Alexander Zverev celebra tras ganar su partido contra el español Carlos Alcaraz en ATP Finals, en la Inalpi Arena, Turín, Italia. 15 de noviembre 2024. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Este compromiso cerrará la llave de semifinales en la madrugada del viernes 30 de enero. En Perú, el juego podrá disfrutarse a partir de las 03:30 horas a través de la plataforma en streaming Disney+ y la señal por cable de ESPN.

Para llegar a esta instancia, Alcaraz dejó en el camino al local Alex de Miñaur (#6) con una actuación sólida que resolvió en sets corridos. Zverev, por su lado, derrotó a la sorpresa del certamen, el estadounidense Learner Tien (#25), en un exigente partido que se estiró hasta los cuatro parciales.

Sinner, el bicampeón que quiere de vuelta el número uno

Jannik Sinner encara un desafío mayúsculo en Melbourne Park al defender su condición de bicampeón. El tenista italiano atraviesa un momento de forma espectacular y busca su tercer título consecutivo en el primer Grand Slam de la temporada. Para el actual número dos del mundo, retener los puntos en este torneo resulta vital en su objetivo de no perder el paso frente a Carlos Alcaraz en la lucha por el primer puesto del ranking ATP.

Sinner, bicampeón del Australian Open
Sinner, bicampeón del Australian Open en 2025. Crédito: REUTERS/Edgar Su.

Instalado ya en unas nuevas semifinales, Sinner buscará hacer valer la lógica ante Novak Djokovic. El serbio es precisamente el último jugador que logró la hazaña de un tricampeonato en este escenario, tras sus coronaciones consecutivas en los años 2011, 2012 y 2013, así como en 2019, 2020 y 2021.

El joven italiano ya sabe lo que es vencer al máximo ganador de este certamen en instancias decisivas. Con un juego sólido desde el fondo de la pista y una mentalidad de hierro, Sinner pretende emular la racha histórica ante su rival (6-4 a favor en el historial) y consolidar su dominio en el circuito profesional.

