Venezuela

Estados Unidos aseguró que el sector privado está preparado para impulsar la recuperación económica de Venezuela

El encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, destacó que su primer encuentro con representantes del sector confirmó el interés y la disposición para poner en marcha una nueva fase de cooperación

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El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas señaló que todos los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aseguró este martes que tanto compañías norteamericanas como venezolanas están listas para dinamizar la economía del país sudamericano, en una etapa que busca dejar atrás años de recesión y aislamiento internacional.

Tras reunirse con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Barrett enfatizó: “Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”.

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Barrett, quien asumió funciones en Venezuela la semana pasada, destacó que su primer encuentro con representantes del sector privado de ambos países confirmó el interés y la disposición para poner en marcha una nueva fase de cooperación económica.

El diplomático señaló que todos los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela.

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Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica”, expresó Barrett en una grabación difundida en redes sociales.

Estados Unidos aseguró que el sector privado está preparado para impulsar la recuperación económica de Venezuela
El encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, destacó que su primer encuentro con representantes del sector confirmó el interés y la disposición para poner en marcha una nueva fase de cooperación

El diplomático subrayó la importancia del sector privado como eje central en la estrategia de reconstrucción nacional.

“La inversión de Estados Unidos es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”, indicó durante una reunión con la Cámara Petrolera de Venezuela.

Barrett instó a los empresarios a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica” surgida tras la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países y la flexibilización de restricciones en el sector energético venezolano.

La llegada de Barrett a Caracas marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, tras siete años de interrupción diplomática. Sustituyó a Laura Dogu, quien fue designada a finales de enero para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense. Desde su arribo, Barrett ha reiterado la disposición de Washington para apoyar el relanzamiento económico y ha agradecido la recepción de la sociedad venezolana.

Entretanto, la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, manifestó su interés en mantener y ampliar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Estados Unidos aseguró que el sector privado está preparado para impulsar la recuperación económica de Venezuela
El diplomático señaló que todos los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela

Rodríguez ha establecido líneas de cooperación con la administración Trump en sectores clave como hidrocarburos y minería, relegando la definición de un calendario electoral a un lugar secundario. El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaró a inicios de marzo que no es “perentorio” fijar fecha para nuevas elecciones.

El restablecimiento de relaciones y la apertura del sector energético han movilizado a diversos actores internacionales, que buscan aprovechar el potencial petrolero y gasífero de Venezuela. Barrett subrayó que estas iniciativas contribuirán a la creación de empleo y al crecimiento sostenible, siempre bajo la premisa de un entorno transparente y competitivo.

Cooperación entre ENI y PDVSA

La petrolera italiana Eni formalizó un nuevo acuerdo con el Ministerio de Petróleo y la estatal venezolana PDVSA para reactivar un proyecto de crudo pesado en la Faja del Orinoco.

La petrolera italiana Eni formalizó un nuevo acuerdo con el Ministerio de Petróleo y la estatal venezolana PDVSA para reactivar un proyecto de crudo pesado en la Faja del Orinoco (REUTERS/Archivo)
La petrolera italiana Eni formalizó un nuevo acuerdo con el Ministerio de Petróleo y la estatal venezolana PDVSA para reactivar un proyecto de crudo pesado en la Faja del Orinoco (REUTERS/Archivo)

Eni, que opera en Venezuela desde 1998, mantiene una asociación en el proyecto Junín 5, que cuenta con reservas certificadas de unos 35.000 millones de barriles de petróleo. También colabora con PDVSA en Petrosucre, dedicado a la producción de crudo en aguas someras, y con la española Repsol en el desarrollo del yacimiento de gas Cardón IV, relanzado recientemente para ampliar la oferta energética venezolana.

El plan de inversiones de Eni en el país será definido antes de fin de año y destacó la importancia estratégica de la apuesta italiana.

“Esta es una de las inversiones más significativas en nuestro país en tiempos recientes”, afirmó Delcy Rodríguez tras la firma. En 2025, la producción de Eni en Venezuela alcanzó los 64.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, consolidando su presencia como actor clave en la reactivación del sector energético nacional.

(Con información de EFE y Reuters)

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