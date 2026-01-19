Luis Ramos se marca un solo propósito en Alianza Lima en Liga 1 2026: “La idea a fin de año es terminar campeones”

El 'Tanque' solo tiene en mente levantar el título con Alianza Lima. | VIDEO: Jax Latin Media

Luis Ramos ha apostado demasiado fuerte al integrarse a Alianza Lima cuando hasta hace no mucho fue el goleador inobjetable del América de Cali. Con la presencia del veterano Paolo Guerrero y el recién fichado Federico Girotti sus posibilidades de ser titular en la delantera se reducen drásticamente.

Sin embargo, el ‘Tanque’ intentará aprovechar cada oportunidad, así sea residual, que le ofrezca el entrenador Pablo Guede para hacerse sentir. Ante Colo Colo, en el partido de cierre de la Serie del Río de La Plata, lo demostró entrando de cambio y anotando un gol que dejó parcialmente en la lona al ‘cacique’.

Luis Ramos firma por Alianza Lima por tres temporadas. - Crédito: @clubALOficial

De vuelta a Lima con el resto del grupo ‘blanquiazul’, Luis Ramos ha externado su satisfacción por haber cumplido con una pretemporada más que óptima en Uruguay incluso estando con un pequeño malestar físico que ha evitado un correcto estado de momento a diferencia del resto de contendientes por el puesto.

“Estoy muy feliz. La verdad que muy contento, porque por ahí vengo recuperándome de una molestia del año pasado, pero la verdad que he podido jugar unos pocos minutos que el ‘profe’ me pudo brindar y, estoy muy feliz tanto lo personal y lo grupal”, dijo.

El delantero entró desde el banco de suplentes y puso el 2-1. (Video: ESPN)

