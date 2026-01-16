Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Los tres futbolistas, que en algún momento integraron la selección nacional, están en búsqueda de un nuevo club. - Crédito: Difusión

La Liga 1 2026 cuenta con calendario oficial. A finales de enero dará inicio la primera fecha del Torneo Apertura 2026 con 18 clubes presentes, aunque existe una preocupación alrededor del Sport Boys por un retiro de licencia. Mientras esa situación se resuelve, el resto de participantes se centran en su preparación.

Del mismo modo, hay una fuerte presencia en el mercado de transferencias para reforzar posiciones claves en cada uno de los equipos que arrancará el circuito en la Primera División de Perú. Este asunto invita a repasar qué futbolistas nacionales, con buen cartel, están en la búsqueda de un nuevo destino.

Fernando Pacheco lidera la nómina a describir. El extremo puso fin a su historia con Sporting Cristal tras no renovar su contrato al término de la temporada 2025. El club oficializó que el delantero —formado en las divisiones menores y parte de los planteles campeones en 2016 y 2018— no continuará en La Florida para la Liga 1 2026.

Pacheco disputó 27 partidos la última campaña, pero su rendimiento irregular y la decisión técnica llevaron a que la dirigencia optara por no renovarle, cerrando así su ciclo con más de 50 apariciones entre sus distintas etapas en el club del Rímac.

Otro peso importante a lo largo del campeonato local que ha quedado fuera de órbita es Alexis Arias, quien terminó siendo recortado de FBC Melgar por entera disposición del entrenador Juan Reynoso. Alejado de Arequipa, no por su voluntad, el ‘Chaka’ analiza opciones, sobre todo del medio local.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para mis compañeros, staff, cuerpos técnicos, directivos y también Melgar por abrirme las puertas y encaminarme a escribir una historia juntos, que siempre quedarán grabados en mi memoria , y gracias al apoyo de tu gente, me ayudaron a ser leal a tus colores", indicó.

Santiago Ormeño es otro caso similar. Llegó al Qingdao Hainiu de la Superliga China con grandes expectativas, pero su aventura se convirtió en un desplome profesional. Tras jugar apenas dos partidos, sufrió una grave lesión de tobillo que él mismo calificó como consecuencia de negligencia médica por haber sido forzado a volver antes de tiempo.

La lesión y la falta de oportunidades limitaron su impacto en el fútbol asiático, y el club decidió reemplazar su ficha extranjera, dejándolo sin continuidad. Ormeño regresó a México para recuperarse, frustrado por una experiencia que detuvo su carrera justo cuando buscaba relanzarla tras su paso por Puebla.

