Los 14 jugadores que fueron al Mundial Rusia 2018 y que este 2026 formarán parte de los equipos en la Liga 1

La decadencia de la selección peruana en el último proceso eliminatorio coincidió con el inexorable paso de los años de los futbolistas autores de un hito en el deporte nacional

Con la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, la Liga 1 2026 contará con 14 jugadores que participaron de la Copa del Mundo 2018. Crédito: Andina.

Alianza Lima contrató a Luis Advíncula, jugador que puede ostentar haber disputado una Copa del Mundo. Con Perú, en 2018, se hizo cargo del lateral derecho del entonces equipo de Ricardo Gareca en territorio ruso. Con el ex Boca Juniors en el fútbol nacional, la cifra de mundialistas peruanos en la actual edición de la Liga 1 asciende a 14.

El retorno de los futbolistas que integraron aquella histórica plantilla en el certamen euroasiático refleja el inevitable paso del tiempo. Asimismo, estas vueltas evidencian la dificultad que enfrentan algunos jugadores nacionales para sostenerse en las ligas del exterior.

En tienda ‘íntima’, ‘Lucho’ se reencontrará con sus excompañeros de selección: Paolo Guerrero, Pedro Aquino y Miguel Trauco. En la última convocatoria de Manuel Barreto en ‘la bicolor’, ninguno de los jugadores citados recibió el llamado: la Federación ya puso en marcha el plan de recambio generacional.

Luis Advíncula pasó exámenes médicos con Alianza Lima. Crédito: Fútbol en América.

En la acera de enfrente, Universitario de Deportes también ha sumado deportistas con un paso relevante en la selección. Aldo Corzo es el capitán del equipo desde el 2017; en 2022 se sumó Andy Polo; un año más tarde, Edison Flores volvió a la ‘U’; y en el 2025, Anderson Santamaría reforzó la defensa.

Por otro lado, en el Rímac se entrenan Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, futbolistas de un valioso aporte durante la época de protagonismo del seleccionado nacional. Asimismo, en Juan Pablo II militan Christian Cueva y Nilson Loyola; en Atlético Grau, Raúl Ruidíaz; y en Melgar, Carlos Cáceda cierra la lista de jugadores mundialistas en la Liga 1 2026.

Conviene mencionar que en la división de plata del fútbol peruano, Paolo Hurtado (Comerciantes FC) y Cristian Ramos (Universidad San Martín) continúan rindiendo. De esta manera, el listado de futbolistas presentes en la Copa del Mundo que aún rinden en el balompié nacional asciende a 16.

Christian Ramos, autor del segundo tanto ante Nueva Zelanda que sentenció la clasificación a Rusia 2018. Hoy en la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP.

Nuevas caras en la selección peruana

La selección peruana encara un proceso de transformación profunda tras el cierre de un ciclo que otorgó alegrías históricas, pero que hoy muestra señales claras de agotamiento. Las figuras del proceso dorado ya no mantienen el nivel necesario para la alta competencia, una realidad que quedó expuesta en la última eliminatoria. Ante este panorama, Manuel Barreto asumió el liderazgo de una transición necesaria con su reciente convocatoria.

Esta renovación tiene nombres propios que generan ilusión en la hinchada. Felipe Chávez, el talento del Bayern Múnich, y César Inga encabezan esta lista de jóvenes con proyección europea y local. A ellos se suman Jairo Concha y Fabio Gruber, futbolistas que aportan frescura y una dinámica distinta en el mediocampo y la defensa. Asimismo, resalta la presencia de Víctor Guzmán, quien asoma como una alternativa importante en la ofensiva para refrescar el ataque nacional.

El jugador de Universitario de Deportes culminó de gran forma una espectacular combinación de toques de la 'bicolor'. (Video: CHASQUI_Play)

El arco peruano también atraviesa un cambio generacional bajo los tres palos. Diego Enríquez y Diego Romero aparecen como los herederos naturales de la portería, tras demostrar seguridad y madurez en sus respectivos clubes. Ambos guardametas representan la garantía de un relevo sólido para Pedro Gallese.

A pesar de este impulso inicial, Manuel Barreto no continuará al mando del equipo nacional. Esta situación traslada la responsabilidad al próximo director técnico, quien tendrá la tarea crítica de consolidar este recambio.

El nuevo estratega deberá guiar a estos abanderados de la renovación y amalgamar su talento con el rigor táctico de las Eliminatorias. El éxito del futuro dependerá de la capacidad para dejar atrás los nombres del pasado y confiar plenamente en los nuevos rostros que hoy buscan escribir su propia historia con la ‘blanquirroja’.

