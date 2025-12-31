Perú Deportes

La selección peruana iniciará el 2026 con nuevo entrenador; en la primera semana se define al comando técnico

El área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra en la recta final del proceso de elección del próximo seleccionador. Los nombres de los candidatos, eso sí, aún están bajo siete llaves

Perú cerró un capítulo nefasto
El Año Nuevo trae consigo una noticia tan alentadora como esperanzadora: la selección peruana tendrá, oficialmente, un nuevo entrenador en enero, siendo la primera semana del mes decisiva para el cierre de tratativas con el cuerpo técnico que gane el consenso absoluto en la Federación Peruana de Fútbol.

Así lo ha adelantado Jean Ferrari en una comunicación con el espacio radial Campeonísimo: “La etapa de evaluación pasó, la elección de candidatos también y hoy estoy en una etapa de entrevistas; he tenido conversaciones con algunos. La primera semana de enero estamos prácticamente definiendo al comando técnico”.

Aunque sobre la mesa de la FPF llegaron varios archivos de potenciales candidatos europeos, el Gerente Deportivo ha rechazado cualquier intención de contacto, priorizando a aquellos estrategas regionales con experiencia, pero sobre todo con idiosincrasia y conocimiento absoluto del fútbol en el continente. Los nombres, eso sí, se mantienen bajo siete llaves.

Es sudamericano, no soy de la idea de traer algún europeo u otro continente por un tema de realidad país. Hay que saber las limitaciones que tenemos como país y la dificultad de lo cultural. Hay un tema puntual de adaptación que tiene también un costo de por medio”, indicó Ferrari.

Acerca del filtro de nombramiento al cargo, explicó que “los entrenadores tienen su planificación, sueños y visión de lo que quieren. Hay varios aspectos que manejan y también la participación de sus comandos técnicos. Hay una cantidad de variables que se presentan para poder evaluar y tomar decisiones”.

Finalmente, Jean Ferrari aseguró que el proyecto que lidera en la Federación Peruana de Fútbol pasa por hermanar y conectar todas las categorías para que se establezca una hoja de ruta integral desde el estilo de juego hasta el sistema matriz a implementar, algo que jamás ha sido considerado en ciclos pasados.

“Lo que queremos en conjunto es que el entrenador de la U20 esté conversado con el CT del primer equipo para que haya un acercamiento mucho más directo y no sea lo que siempre se ha hecho: la isla. La idea general es que haya comunión con todas las selecciones”, zanjó.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

