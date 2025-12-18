Néstor Gorosito y el sueño truncado de dirigir a la selección peruana por un partido perdido con Alianza Lima: “Teníamos mucha posibilidad de ir”

Néstor Gorosito dirigió a Alianza Lima solo por el periodo 2025 pese a haber renovado por un ciclo más. - Crédito: Difusión

Néstor Gorosito ha reaparecido por primera vez desde que se anunciara su salida de Alianza Lima tras el estrepitoso cierre de temporada en Liga 1 2025, donde saldó un infame cuarto lugar a partir de una derrota —en una dramática ronda de penales— contra Sporting Cristal, en Matute, por play-offs de Copa Libertadores.

Durante una entrevista ofrecida a F90 de ESPN, en una mesa compuesta por el ‘Pollo’ Vignolo, Daniel Arcucci y Óscar Ruggeri, el ‘Pipo’ ha realizado un balance de su gestión como responsable técnico en Matute, aunque lo que más ha llamado la atención fue una revelación que vincula a la selección peruana, con la que había despertado más que una total ilusión.

Néstor Gorosito se hizo cargo de Alianza Lima en el 2025. - Crédito: Difusión

En concreto Gorosito ha admitido que “en un momento, si le ganábamos a la U [de Chile] [por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025], casi teníamos mucha posibilidad de ir a la selección“.

Al ‘Pipo’ se le asoció con la ‘bicolor’ a partir de su notable trabajo con los ‘íntimos’ en el arranque de la CONMEBOL Libertadores, donde se instalaron en la Fase de Grupos tras sortear tres fases previas, dejando en un de ellas afuera a Boca Juniors en un histórico partido resuelto por penales en La Bombonera, pero nunca fue un nombre oficial debatido por la FPF.

Argumentó que el partido ante U. de Chile fue determinante. (Video: ESPN)

En cualquier caso, si hubiera sido cierta esa especulación presentada sobre todo por los principales programas deportivos en el Perú, esa intención no iba a surgir después de cómo Alianza Lima entró en una mala dinámica de resultados, situación que tiene una explicación por parte de Néstor Gorosito.

“No alcanzamos a clasificar en forma directa a la fase de grupos y debido rescindimos el contrato y nos vinimos. Pero en el medio también el club, antes de jugar, vendió el número ‘5′ a Gremio, que para nosotros era un jugador importante, importantísimo“, declaró.

Néstor Gorosito llevó a Alianza Lima a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025. - Crédito: EFE