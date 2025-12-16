Perú Deportes

Mauro Cantoro opinó del posible fichaje de Rodrigo Ureña a Alianza Lima: “¿Desea buscar gloria? Es muy inteligente para hacer eso"

El exjugador de Universitario se refirió a la probable mudanza del chileno de Ate a La Victoria de cara al 2026

El exjugador 'crema' habló de la partida del chileno de Universitario. (Denganche)

El futuro de Rodrigo Ureña es incierto. Cuando se pensaba que dejaba Universitario de Deportes para regresar al fútbol colombiano y fichar por Millonarios, apareció un nuevo pretendiente en la Liga 1: el clásico rival de la ‘U’, Alianza Lima. Lo que generó aún más expectativa en el campeonato peruano.

De acuerdo a la información del periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, el entorno del volante chileno le confirmó que recibieron una comunicación de parte del elenco ‘blanquiazul’. Aunque, el mismo comunicador agregó que desde La Victoria descartaron que hayan contactado al actual jugador ‘merengue’.

En ese sentido, Mauro Cantoro -exjugador de Universitario- opinó sobre la posibilidad de que Ureña se mude a Matute. "Lo considero demasiado inteligente a Ureña como para hacer esto. Lo veo muy inteligente. Ir a Alianza en este contexto, ¿Para qué? Él desea buscar gloria en Alianza, enfrentarse a todo, después de lo que le costó en la ‘U’. ¿Para qué? Si quiere ganar dinero, elige Millonarios. Y si quiere que le mejoren el contrato, se reúne con la dirigencia de la ‘U’, que quiere que se quede".

El exdelantero reafirmó su postura de que es casi imposible que Ureña acepte la propuesta de Alianza Lima de cara al 2026, debido a que el mediocampista extranjero realizó polémicas declaraciones contra dicho club. Algo que, claramente, generaría cierto roces en la interna y también con la hinchada.

“No sé... Puede ir, pero me parece que es una persona muy inteligente y, además de ser un gran jugador, no le veo sentido a meterse en problemas sin necesidad. Alianza está en un momento complicado, en plena reconstrucción. Ureña ha hecho algunas declaraciones contra el club y, en este contexto, podría romper el molde. Pero, repito, me parece una persona inteligente. Por cómo lo escucho declarar, considero que hoy no hay ninguna posibilidad”, sentenció en el programa ‘Desmarcados’.

Lo cierto es que si Rodrigo Ureña quiere marcharse a Alianza Lima, tendrá que recibir la aprobación de Universitario, ya que cuenta con contrato vigente hasta finales del 2026. En caso que no reciba el visto bueno de los ‘merengues’ -lo más probable- se verá en la obligación de pagar el monto establecido en su cláusula de salida.

Los cruces de Ureña con Alianza Lima

Se podría decir que Rodrigo Ureña estableció una rivalidad marcada con Alianza Lima desde la final del 2023. Ahí, en plena celebración en Matute, se peleó con el camarógrafo del club ‘íntimo’, ya que este último intentó quitarle su banderola. El volante le metió una patada y los hinchas rivales explotaron en redes sociales por su conducta.

Después, en el documental de la institución ‘crema’, también le dejó un mensaje a su ‘compadre’, manifestando lo siguiente por el apagón en el estadio Alejandro Villanueva: "Más allá del título, hay una cosa que, para mí, es más importante: el honor“, apuntó. Esta frase recibió todo el respaldo de los fanáticos ‘merengues’.

Finalmente, en los festejos por el tricampeonato, Ureña volvió a dejar llamativas declaraciones: “Hemos trabajado un montón, se hablaron muchas estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estas últimas tres temporadas, que sigan llorando y sigan inventando excusas“.

El exjugador de Alianza Lima se mostró incómodo con la actitud del chileno tras el tricampeonato. (Video: En tres toques)

Estos dichos no cayeron nada bien en el mundo aliancista, al punto de que un exjugador salió al frente. "No me gusta la falta de respeto de un extranjero, que venga a faltar el respeto al rival de enfrente, que tiene dos años en el Perú“, sentenció. Estos episodios harían la llegada de Ureña a Matute una de las más complicadas de la historia del fútbol peruano.

