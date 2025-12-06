Perú Deportes

Actuación dorada de Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez en los Juegos Bolivarianos 2025: dominio absoluto peruano en individuales

Los tenistas peruanos subieron a lo más alto del podio en la justa que tuvo lugar en el Lawn Tennis de La Exposición. La delegación peruana conquistó tres de los cinco oros en disputa

Guardar
El tenis le dio tres
El tenis le dio tres medallas de oro a Perú en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: Gino Salinas / Flyer TAM

El tenis peruano ha cerrado una temporada 2025 memorable. En Copa Davis y Billie Jean King Cup, los deportistas elevaron el nombre del Perú a lo más alto. En la última presentación del año para los tenistas nacionales, la delegación que representó al país en los Juegos Bolivarianos ha sumado tres preseas doradas para el Team Perú.

El Estadio Hermanos Buse del Lawn Tennis de La Exposición fue testigo de tres ceremonias en que las sagradas notas del himno nacional se entonaron con fervor por el primer lugar en las competencias. Juan Pablo Varillas se colgó la medalla de oro luego de vencer a su compatriota Arklon Huertas del Pino.

Juampi puso todos los galones para consolidar con un oro una temporada de altibajos pero con un cierre dorado. La tercera raqueta peruano superó con autoridad a su connacional con parciales 6-2 y 6-2.

Juan Pablo Varillas, campeón bolivariano.
Juan Pablo Varillas, campeón bolivariano. Crédito: Jair Vásquez/ Punto En Juego

El octavo finalista de Roland Garros 2023 y ex Top 60 del mundo había disputado en la jornada previa la final de dobles. Junto a Huertas del Pino, el binomio peruano no pudo hacer valer su localía frente a la dupla colombiana Arcila/Gómez.

Por otro lado, Lucciana Pérez refrendó una gran curso con la presea dorada. La universitaria en Texas A&M ha exhibido un rendimiento notable en las últimas semanas. Al oro en Lima tras derrotar inobjetablemente a la venezolana Sofía Cabezas (6-2, 6-4), se suman los cuartos de final en su primer torneo WTA, en Buenos Aires.

El fin de semana para Pérez Alarcón se iluminó en la jornada del viernes con la medalla dorada bolivariana en dobles. La pareja peruana —que integró con Romina Ccuno— derrotó a las colombianas María Pérez y Carlos Lizarazo en tres sets.

Romina Ccuno y Lucciana Pérez
Romina Ccuno y Lucciana Pérez festejaron el oro bolivariano y el pastor chiribaya junto a la entrenadora del equipo, la extenista Laura Arraya. Crédito: Gino Salinas / Flyer TAM

De esta manera, Perú consolida su franco ascenso en el tenis de la región y relega a la potencia sudamericana Chile. De las cinco medallas, la delegación peruana se hizo con tres. Las dos restantes sumaron al medallero de Colombia, líder inamovible en el conteo general de preseas.

Tenis peruano en alza

El tenis peruano ha experimentado un notable fortalecimiento y crecimiento durante el 2025. Los logros individuales se reflejaron en el trabajo colectivo a la hora de representar al país.

Ignacio Buse se ha consolidado como la primera raqueta nacional. Su año incluye la conquista de dos títulos Challenger, en Heilbronn (100) y Sevilla (125), y una histórica semifinal en el ATP 250 de Gstaad.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

Además, Buse se estrenó en el cuadro principal de un Grand Slam: superó los tres partidos de la clasificación y debutó en el Arthur Ashe ante el eximio Ben Shelton, sexto del mundo al momento de la contienda.

Otro pilar del presente y futuro es Gonzalo Bueno. El joven tenista ha demostrado un gran nivel, con actuaciones sólidas en el circuito Challenger, destacando su avance a semifinales en el Lima Challenger y su importante aporte para el equipo de Copa Davis que incluyó la mejor victoria de su carrera frente al portugués Nuno Borges.

El tenis peruano también celebró clasificaciones trascendentales por equipos. El equipo masculino de Copa Davis, liderado por Buse y Bueno, logró un triunfo histórico ante Portugal, que le permite al Perú jugar los Qualifiers 2026.

Por su parte, la selección femenina de la Billie Jean King Cup también celebró un éxito al clasificar al Grupo I de la Zona Americana, asegurando un lugar en la élite continental.

El equipo peruano se medirá
El equipo peruano se medirá ante el quinteto de Puerto Rico por un pase al Grupo 1 de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup. Crédito: Federación Peruana de Tenis

Las dirigidas por Laura Arraya brillaron en la capital peruana con actuaciones estelares. Este 2025 también ha significado un crecimiento profesional importante para Lucciana Pérez, quien pese a estudiar en Estados Unidos, escaló posiciones en el ranking WTA.

Temas Relacionados

Juan Pablo VarillasLucciana PérezJuegos Bolivarianos 2025Tenis peruanoperu-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV de la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

Luego de caer 3-2 en la última fecha, la ‘bicolor’ volverá a chocar con la ‘vinotinto’, pero esta vez será por la medalla de oro en el torneo continental

Perú vs Venezuela: día, hora

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario se medirá con Rebaza Acosta, mientras que San Martín protagonizará el duelo de la jornada con Deportivo Géminis

Resultados de la fecha 7

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′

La ‘U’ no llegó a un acuerdo con el mediocampista ecuatoriano, quien rápidamente aceptó una jugosa propuesta del clásico rival para la próxima temporada

Jairo Vélez se va de

Agustín Graneros cerró su etapa en Alianza Atlético: se unió al Deportivo Garcilaso para disputar Liga 1 2026

De 29 años, Graneros firmó un nuevo contrato con el ‘pedacito de cielo’, esperando convertirse en su nuevo artillero. Ocupará el lugar de Pablo Erustes

Agustín Graneros cerró su etapa
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Escándalo con Bonnie Blue en

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla denunció “errores graves”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”