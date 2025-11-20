Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

La recordada ‘matadorcita’ aseguró que su etapa en el vóley “no ha cerrado del todo”. (Video: Sebas del Solar)

Vivian Baella, una de las voleibolistas más queridas y recordadas de la prometedora generación de las ‘matadorcitas’, aseguró que su etapa en el deporte no está completamente cerrada. Aunque hoy mantiene una vida profesional alejada del alto rendimiento y atravesó recientemente su etapa de maternidad, la exseleccionada confesó que un club de la Liga Peruana de Vóley insiste en convencerla para volver a las canchas.

Durante una entrevista en el programa de Youtube ‘Entre Ceja y Ceja’, Baella fue consultada sobre la posibilidad de volver a ponerse las zapatillas y regresar a la máxima categoría del vóley peruano. En su respuesta, la exatacante contó que, pese a haberse retirado de la élite, el año pasado volvió a competir en el Torneo Máster de Voleibol, un certamen que reúne a varias figuras históricas de este deporte.

Esa experiencia le permitió reencontrarse con la disciplina sin la exigencia propia de la primera división. “No he cerrado del todo mi etapa en el vóley. Incluso, a finales del año pasado empecé a jugar el equipo de máster, me escribieron para preguntarme si quería jugar y dije ¿por qué no? Porque obviamente no es la misma exigencia ni la misma continuidad de entrenamientos que en un equipo de Liga Nacional", afirmó.

Baella se animó a dar ese paso y, tras ya haber culminado su etapa de embarazo, tiene claro que volverá a competir en esta categoría que reúne a leyendas del vóley peruano. “Me atreví. Jugué el año pasado hasta diciembre, cuando incluso tenía dos o tres meses de embarazo. Este año obviamente ya no, hasta que vuelva a entrar en ritmo, y voy a regresar a jugar”, garantizó.

Vivian Baella fue una figura destacada del vóley peruano. Crédito: Instagram

No obstante, Baella fue clara al marcar la diferencia entre volver a jugar al máster y retomar la competencia profesional. Su ritmo laboral actual y, sobre todo, su reciente experiencia como madre, hacen que un retorno pleno a la Liga Peruana de Vóley —que hoy atraviesa una de sus temporadas más exigentes— sea poco viable.

“A nivel profesional yo creo que ya no jugaré, sobre todo por la exigencia de estar en un club en el que sí o sí tienes que entrenar, aparte estoy con mi ritmo de trabajo y ahora que soy mamá, sería muy complicado. No podría hacer todo bien”, indicó.

Atenea insiste en convencerla

En la conversación, Baella también reveló que un club ha intentado en más de una ocasión convencerla para regresar a la Liga. Se trata de Atlético Atenea, conjunto que atraviesa su segundo año consecutivo en la máxima categoría y que, pese a su corta trayectoria, ha logrado ganarse un espacio destacado. A través de su directora deportiva y fundadora, Alexandra Villarán, el club ha mantenido insistencia para que la exmatadorcita vuelva a las canchas.

“Ale Villarán, que es la dueña de Atenea, ella quiere que juegue y todas las veces que nos vemos me dice que lo piense. Pero digo que no, porque es muy cansado, no tendría nada de tiempo. Igual siempre va a estar el bichito, por ahí como que lo pienso, pero siendo realmente sincera conmigo mismo, digo que no lo voy a lograr”, señaló.

Atlético Atenea es un equipo que compite en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

La exseleccionada añadió que su retorno implicaría estar expuesta nuevamente a comparaciones con su nivel de juventud, algo que prefiere evitar para preservar su tranquilidad. “Obviamente no estoy jugando como cuando tenía veintitantos, entonces para qué gastar mi energía con comparaciones que pueden hacer, prefiero estar tranquila”, sentenció.

Si bien Baella descarta una participación profesional, su mensaje deja abierta una puerta que dependerá de tiempo, ritmo deportivo y circunstancias personales. Por ahora, la exjugadora mantiene vivos sus vínculos con el vóley, sigue compitiendo en torneos recreativos y conserva el cariño del público que la acompañó desde sus inicios. Su sola mención a la posibilidad ya ha generado expectativa entre los hinchas y clubes. Y aunque el regreso parezca difícil, ella misma reconoce: el bichito sigue ahí.