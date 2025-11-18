Ayacucho FC exige fallo inmediato a la Comisión de Justicia por la polémica con Comerciantes Unidos: “Esperamos respuesta oportuna”

Ayacucho FC exige fallo inmediato a la Comisión de Justicia por la polémica con Comerciantes Unidos. Crédito: Prensa club

La controversia entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos sigue sin resolverse. Aún no hay un fallo definitivo sobre el partido suspendido en el Estadio Ciudad de Cumaná, y el conflicto se mantiene encendido a pocos días de disputarse la última jornada del Torneo Clausura 2025, donde se definirá el descenso y en la que ambos clubes se juegan su permanencia en la Liga 1.

En medio de este escenario de incertidumbre, el club ayacuchano emitió este martes 18 de noviembre un nuevo comunicado en el que exige a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) un pronunciamiento inmediato sobre el reclamo infundado y la definición del resultado final del encuentro ante el conjunto cutervino.

Ayacucho FC recalcó que durante los 90 minutos reglamentarios obtuvo una victoria de 1-0, y manifestó su preocupación por la falta de resolución de la Comisión, ya que este domingo 23 se definirá el descenso en la última jornada del campeonato, con varios partidos simultáneos involucrando equipos en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

Asimismo, la institución reiteró que la terna arbitral y los futbolistas locales esperaron el reinicio del juego tras la suspensión, y que los jugadores de Comerciantes Unidos no regresaron al campo, abandonando el partido. “Exigimos a la Comisión de Justicia solución inmediata para no perjudicar la participación de nuestro equipo que viene de ganar con la transparencia deportiva como es de público conocimiento”, afirma el club.

El nuevo comunicado de Ayacucho FC por la falta de respuesta de la Comisión de Justicia. Crédito: Prensa club

En su comunicado, Ayacucho FC también expresó su confianza en que el caso será abordado con imparcialidad y solicita una respuesta que respete la “verdad deportiva”. La institución aprovechó para agradecer el respaldo de la población y de su hinchada ante esta situación complicada, reafirmando su identidad con el lema: “¡Que viva la Sangre Wari! ¡Fuerza Ayacucho!”.

Con la definición de la permanencia en la Liga 1 bastante cerca, todas las miradas apuntan a la Comisión Disciplinaria de la FPF, que aún no se pronuncia sobre este polémico encuentro. Ambos clubes permanecen a la expectativa de un fallo que será determinante para sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Posibles escenarios del caso

El destino de Ayacucho FC y Comerciantes Unidos en la Liga 1 2025 ha quedado en manos de la Comisión Disciplinaria de la FPF, que debe definir qué ocurrirá con el partido suspendido en el Estadio Ciudad de Cumaná. El duelo terminó abruptamente con un 1-0 parcial para los ayacuchanos y, dependiendo del fallo, ese marcador podría modificar de manera decisiva la pelea por no descender.

Según las normas disciplinarias vigentes, si la Comisión concluye que los incidentes en la tribuna fueron determinantes para interrumpir el encuentro y responsabiliza al club local, Ayacucho podría recibir una derrota administrativa por 0-2, resultado que permitiría a Comerciantes Unidos asegurar su permanencia. En cambio, si se establece que el equipo cutervino incumplió con la obligación de volver al campo cuando el árbitro dispuso la reanudación, el castigo sería para ellos, con un 0-3 en contra que mantendría a los ‘zorros’ con opciones en la última fecha del Clausura.

El juez principal Diego Haro decidió acabar con el compromiso cuando faltaban cuatro minutos por jugarse. (L1 Max)

Programación de partidos decisivos de la fecha final en la lucha por la permanencia

La última jornada del Torneo Clausura 2025 llega cargada de tensión, con cuatro equipos peleando por mantenerse en la Liga 1: UTC, Juan Pablo II, Comerciantes Unidos y Ayacucho FC. Todos disputarán sus partidos de manera simultánea este domingo a las 15:00 horas, en una fecha decisiva que definirá al club que perderá la categoría junto a Alianza Universidad y Binacional. A continuación, la programación completa de los encuentros que marcarán el destino de la permanencia:

- Alianza Lima vs UTC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

- Alianza Universidad vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Heraclio Tapia de Huánuco / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs ADT (15:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)