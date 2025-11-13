Perú Deportes

Miguel Rondelli comprometido con la aportación de futbolistas de Cusco FC a la selección peruana: “Siempre estamos para colaborar”

El entrenador argentino espera que más integrantes de la escuadra ‘dorada’ lleguen a la ‘bicolor’ con la consigna de contribuir con el recambio generacional impulsado por el interino Manuel Barreto

Miguel Rondelli, entrenador de Cusco
Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC con vasta experiencia en formativas. - Crédito: Difusión

En Cusco FC no hay más que alegría cada vez que un integrante del plantel es llamado a la selección peruana. Esa misma sensación no varía demasiado cuando el escenario es el contrario tal y como ha sucedido en la reciente citación para los partidos amistosos contra Rusia y Chile.

Si bien en esta oportunidad hubo una ausencia de puntuales ‘dorados’ con Perú, el clima en cuestión de ánimos se ha mantenido inalterable. Así lo ha evidenciado el entrenador Miguel Rondelli, quien además ha preferido mantenerse al margen de cualquier posición que involucre la elección de jugadores por parte del DT Manuel Barreto.

Miguel Rondelli lleva dos temporadas
Miguel Rondelli lleva dos temporadas al mando de Cusco FC. - Crédito: Difusión
“A mí no me compete hablar de cosas que no están a mi alcance ni que me cause algún tipo de interés. Yo no tengo poder de decisión sobre la selección peruana ni nada, yo no puedo opinar. Es como hablar de otros equipos y no lo hago, yo solo hablo de mí”, señaló en conferencia de prensa.

“Creo que tenemos que dejar de opinar sobre lo que hacen los demás y centrarnos en nosotros. Cuando estuvo convocado Pedro Díaz nos alegrarnos, ahora no estuvo ningún jugador y no pasa nada. Yo no tengo porque meterme en el trabajo de otros”, sumó.

Equipos igualaron 2-2 en la ciudad de Huánuco. (Video: L1MAX)

Finalmente, Miguel Rondelli dejó muy en claro que a nivel deportivo Cusco FC no presentará ninguna objeción u observación para ceder a futuros convocados dentro del marco de la regeneración que viene impulsando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con miras al próximo circuito mundialista.

Siempre estamos para colaborar a la selección, con lo que sea, si nos hubiesen convocado jugadores no tendríamos ningún problemas en cederlos, pero si no nos convocan, no decimos nada. Nosotros estamos para sumar al fútbol peruano, no para restarle. No queremos generar polémica en ningún momento, más cuando se va a haber un recambio”, sentenció.
Miguel Rondelli durante una charla
Miguel Rondelli durante una charla con los futbolistas de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Pedro Díaz, último citado

En el pasado llamamiento de Perú apareció Pedro Díaz, portero indiscutible del Cusco FC de un espléndido rendimiento en Liga 1 2025. Aunque no sumó minutos en el amistoso contra Chile, celebrado en la ciudad de Santiago, su nombre ha quedado apuntado para futuras citaciones.

Acerca de ese emocionante reclutamiento, el nacido en Chicama dijo a Infobae Perú que “uno de los sueños que tengo era estar en una convocatoria oficial y se cumplió. Ahora lo importante es mantenerse en ese llamado como en futuras convocatorias y para eso se tiene que trabajar el doble".

El portero de Cusco FC detalla cómo recibió la convocatoria para el amistoso contra Chile y la reacción de su familia al enterarse de la noticia.
Y añadió: “Desde joven he sacrificado bastantes cosas. Desde joven partí a Lima sin mi familia. Entonces, sé lo sacrificado que es el mundo del fútbol, sé cuánta disciplina lleva también estar en el mundo del fútbol y ahora estoy orgulloso de lo que estoy logrando“.

Pedro Díaz inició su camino en divisiones juveniles y luego en clubes de Copa Perú para dar el salto profesional. Debutó en el histórico Carlos A. Mannucci en 2017 y posteriormente pasó por ADT (Tarma) antes de llegar a Cusco FC a comienzos de 2025.

Pedro Díaz sostiene a Cusco
Pedro Díaz sostiene a Cusco FC en cada jornada de Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

Allí se consolidó como arquero titular de la Liga 1 2025, recibiendo elogios por su rendimiento y siendo considerado un futurible para la selección peruana. Su disciplina, juego con los pies y alto nivel le han valido el reconocimiento nacional.

Aunque por su buen hacer ha despertado el interés de otros clubes del medio local, su meta es continuar en Cusco FC sobre todo porque el año próximo participará en la Copa Libertadores 2026, escaparate que puede ofrecerle una exhibición mayor antes los ojos de todos los seguidores de América Latina.

