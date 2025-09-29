Perú Deportes

Gol de cabeza de Ian Wisdom para establecer ventaja en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El joven mediocentro peruano había perdido terreno en las planificaciones del entrenador Paulo Autuori. En su regreso al titularato anotó una diana importante en el Rímac

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El mediocampista puso el 1-0 en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Ian Wisdom ha regresado a la titularidad en Sporting Cristal con un importante gol contra Ayacucho FC, en el estadio Alberto Gallardo, en el marco de la jornada 11° del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con esa diana, presumiblemente, ganará enteros para afianzarse en la estructura principal.

No tuvo que esperar demasiado el club ‘cervecero’ para abrir la cuenta jugando en su feudo. Apenas a los 5′ minutos de iniciado el compromiso, en el Rímac, el joven mediocentro nacional se hizo cargo de establecer el 1-0 con un sutil testarazo tras un centro lanzado, desde el flanco derecho, por Leonardo Sosa.

Fue tal la celebración de Ian Wisdom, crecido en La Florida, que todos los espectadores presentes se volcaron con él. Y no es para menos, puesto que había perdido sitio, sin razones aparentes, en detrimento de Yoshimar Yotún por plena disposición técnica de Paulo Autuori.

De 20 años, Ian ha vuelto a recordar un momento significativo implicando a Ayacucho FC. En la primera rueda, disputada en el interior del Perú, el prometedor mediocentro convirtió su primer gol como profesional ante este mismo rival. A partir de entonces, su nombre es considerado y apreciado por una fanaticada que exige su presencia permanente.

Posteriormente, Felipe Vizeu asumió la responsabilidad de llevar a los suyos al éxito confirmado con un anhelado doblete, el primero desde que llegó a Sporting Cristal. Así las cosas, los ‘celestes’ han vuelto al camino vencedor después de algunas fechas en caída libre.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

