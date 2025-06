Aldo Corzo se refirió a los comentarios negativos tras darle triunfo clave a Universitario: “Me importa el equipo, no las críticas”

El defensor de Universitario se refirió a las críticas y resaltó la importancia del triunfo contra Ayacucho FC de visita. (Video: L1 MAX)

Universitario de Deportes dio un golpe decisivo en el Torneo Apertura tras vencer agónicamente a Ayacucho FC y consolidarse en la cima de la tabla. El triunfo no habría sido posible sin la figura de Aldo Corzo, quien se convirtió en el héroe del partido. En un momento de máxima tensión, el capitán tomó las riendas del equipo y marcó el gol del triunfo en los descuentos. Luego del partido, ofreció un análisis certero del encuentro y respondió con firmeza a sus críticos.

Luego del pitazo final, el experimentado defensor de la ‘U’ se pronunció y reconoció que el equipo supo manejar la adversidad con inteligencia, luego de padecer la expulsión de José Carabalí al minuto 55. A pesar de estar con un hombre menos en el campo, los ‘cremas’ lograron salir airosos y se llevaron tres puntos de oro de la ciudad de Huanta.

“Fue muy complicado venir a la altura, un viaje difícil y largo. Siento que hicimos un buen partido. Lamentablemente, la expulsión nos condiciona porque estamos en altura. Igual hicimos un partido inteligente, porque con uno menos quedábamos expuestos. Esperamos el momento para golpear y esta vez me tocó a mí, pero el equipo está muy bien”, declaró el capitán crema para L1 MAX, valorando el trabajo colectivo.

En medio de la alegría, Aldo Corzo también se refirió a los cuestionamientos recibidos en las últimas semanas por su rendimiento. Lejos de victimizarse, el jugador de 36 años demostró experiencia al tomar con naturalidad los comentarios negativos, asegurando que su prioridad siempre ha sido el bienestar de Universitario. Además, señaló que ya se encuentra en una buena condición física.

Universitario ganó 1-0 a Ayacucho FC en Huanta por Torneo Apertura de la Liga 1 2025 - Crédito: Universitario.

“El fútbol es así, tengo muchos años en esto y sé cómo es. Críticas siempre hay, cuando juego mal, bien o como sea, es parte de la carrera. Me estuve preparando bien, vine con una lesión que la arrastré hace tiempo. Salí de eso, aproveché para ponerme físicamente bien estas semanas”, explicó.

En ese sentido, Corzo enfatizó que su principal motivación es mantener a Universitario en la cima del campeonato, por lo que hace caso omiso a los cuestionamientos. “Lo que más contento me pone es el equipo, más allá de que me critiquen o no. Sinceramente, lo que más me importa es el triunfo, que estamos arriba y eso hay que cuidarlo como oro”, concluyó.

Universitario en lo más alto

Con la victoria ante Ayacucho FC, Universitario se mantiene como líder del Torneo Apertura y continúa consolidando su campaña bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. El equipo mostró solidez defensiva y efectividad en momentos clave, a pesar de las dificultades del encuentro.

Todo indicaba que la ‘U’ tendría que resignarse, como mucho, a un empate en su visita. La expulsión de José Carabalí había alterado el esquema táctico y el desgaste físico era evidente en cada pelota dividida. Sin embargo, fiel a su historia y a la “garra crema” que lo caracteriza, los ‘merengues’ encontraron la forma de cambiar el curso del partido en los minutos finales con Aldo Corzo como héroe.

El defensa puso el 1-0 en Huanta con potente cabezazo. (Video: L1MAX)

Tras el buen resultado obtenido con esfuerzo hasta el último suspiro, el equipo de Jorge Fossati se afianzó en lo más alto de la clasificación. Ahora suma 29 puntos y mantiene una mínima pero valiosa ventaja sobre sus escoltas: Alianza Atlético y Melgar, que se ubican a solo una unidad. Alianza Lima también sigue en carrera, aunque cerró la fecha 15 con 27 puntos, quedando ligeramente rezagado en la tabla.