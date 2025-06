DT de Bolivia tomó drástica decisión con Guillermo Viscarra tras ‘blooper’ ante Venezuela que lo perjudicó en Eliminatorias 2026

Perú vs Ecuador vía Youtube HOY: todos los detalles para ver el partido por Eliminatorias 2026 vía streaming Los fanáticos de la ‘bicolor’ podrán seguir este encuentro ante el ‘tricolor’ de manera gratuita por la plataforma digital

Perú vs Ecuador EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 16 de las Eliminatorias 2026 La ‘bicolor’ está obligada a quedarse con los tres puntos en el estadio Nacional frente al segundo mejor equipo de las Clasificatorias, que llega a Lima con la mira puesta en asegurar su pase al Mundial. Sigue aquí todas las incidencias del duelo decisivo