Jorge Fossati aceptó derrota ante Cusco FC y señaló que Universitario no es invencible: “Algún día nos tenía que pasar”

Jorge Fossati habló tras derrota de Universitario ante Cusco FC por Torneo Apertura de la Liga 1 2025 - Crédito: Club Universitario.

Universitario de Deportes perdió 2-0 ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los dirigidos por Jorge Fossati cayeron frente a un cuadro cusqueño con un claro funcionamiento que doblegó al equipo ‘crema’. Ante ello, el ‘Nono’ analizó la caída de su equipo y dijo cómo vio al cuadro local.

“Tienen una idea ya manejada muy bien, pero que nosotros estábamos en condiciones de enfrentarlos y poder ganar. Creo que el partido se puede analizar desde varios puntos de vista. Si lo analizamos de parte de la tenencia y efectividad en los pases, sin duda Cusco fue más. Si hablamos de lo que pasó en las dos áreas, ahí va a ser bastante más discutido. Creo que Universitario no hizo un buen partido, pero creo que creamos varias situaciones ya en el primer tiempo, después promediando el segundo tiempo hasta el final”, expresó el estratega de 72 años.

A su vez, declaró que la altura fue determinante en el rendimiento de sus jugadores para enfrentar este encuentro: “Que yo recuerde, los goles primero vienen por virtud de Cusco, pero a su vez por errores que, conociendo a los jugadores, no sé si en el llano los cometen. Dicho ahora parece que es una excusa. Quien me escuchó hablar el 2023 sabe que no pongo excusas y tenemos que entenderlo y aceptar que jugar en Cusco no es lo mismo que jugar en el llano para un equipo del llano. Hay falta de precisión”, sostuvo Fossati.

“Más allá de eso, creo que no fue nuestra mejor noche ni mucho menos. Corregimos el partido pasado. Mañana corregiremos con los jugadores lo que pensemos que se puede corregir”, afirmó en sala de prensa del estadio cusqueño.

Finalmente, se refirió a perder el invicto en el año en Liga 1 2025 y afirmó que no son un equipo invencible, a su vez habló que perdieron por mérito del trabajo hecho con Cusco FC.

“Como siempre digo, este es el partido más importante del año. Nos duele y mucho que nos hayan superado. Después viene el análisis frío, objetivo que uno debe hacer. Se ve que el campeonato peruano es competitivo. Esto le pasa a todos los equipos que están peleando allá arriba. No hay uno de la liga de los que están de media tabla hacia arriba que no hayan dejado puntos. Como dije antes, duele, era una gran oportunidad de alejar, pero también tenemos que tener claro que nosotros no somos el equipo invencible y que algún día nos tenía que pasar y hoy pasó por mérito del rival y por errores nuestros”.

Jorge Fossati desde su regreso a Universitario

Tras la salida de Fabián Bustos de Universitario de Deportes, el club ‘merengue’, comandados por Jean Ferrari, encaminaron la búsqueda para encontrar al reemplazo del argentino. Entre tantos nombres que salieron, el que finalmente fue el elegido por la dirigencia fue el ex entrenador y campeón con la ‘U’ en 2023, Jorge Fossati.

En pocos días se llegó a un acuerdo y el estratega uruguayo ya estaba de regreso vistiendo el buzo ‘crema’ para lo que resta de la temporada 2025. De momento el reto más importante que tiene el ‘Nono’ es afrontar lo que falta en la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscar aspirar a quedarse en un torneo internacional, además de seguir liderando el Torneo Apertura 2025.