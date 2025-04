Golazo de Raúl Ruidíaz en Atlético Grau vs Sport Boys: así fue la primera anotación de la ‘Pulga’ en su regreso a la Liga 1

Es el primer tanto de la 'Pulga' desde su regreso al fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Atlético Grau se medía en condición de local contra Sport Boys en un duelo válido por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, fueron los dueños de casa los que abrieron el marcador a través de Rodrigo Vilca, aunque Alejandro Hohberg puso el empate transitorio. Hernán Da Campo amplió la ventaja para los ‘rosados’, hasta que Raúl Ruidíaz se hizo presente con un golazo para poner el 3-2 a favor de los ‘albos’ en su regreso al campeonato local.

Esta acción se llevó a cabo a los 83 minutos. Los hinchas en el estadio Campeones del 36 de Sullana estaba presenciando un duelo de ida y vuelta, con llegadas por parte de ambas escuadras.

De pronto, el portero Patricio Álvarez fue presionado por Gilmar Rodríguez y reventó el balón, dejándoselo a Oslimg Mora. El exlateral de Alianza Lima realizó una jugada individual y jugó con el joven delantero, aunque la devolución no fue la correcta y los piuranos ejercieron un contragolpe.

Tomás Sandoval ejerció el ataque para Atlético Grau, empero, Alejandro Altuna cometió un falta y cortó el juego. Los locales jugaron rápido la pelota y la lanzaron para Ruidíaz, que se insertó en el área rival y fue derribado por el mismo Altuna, lo que hizo que el árbitro Augusto Menéndez sancione la pena máxima.

La ejecución de penal de Raúl Ruidíaz para su primer gol con Atlético Grau y la celebración de Ángel Comizzo.

Raúl Ruidíaz se paró frente a la pelota y, cuando uno dudaba sobre de qué manera podría ejecutar, teniendo en cuenta que un estilo es picando el balón; para esta ocasión hizo lo contrario: sacó un potente remate cruzado al ras del césped para colocar el 2-2 momentáneo para Atlético Grau.

Y como lo ha repetido en varias entrevistas, el menudo delantero confesó que al inicio de cada semana analiza y practica cómo va a lanzar si le toca un penal a su favor. Para esta oportunidad no habría sido la excepción, más aún si se trata de su primer gol en su regreso al fútbol peruano, luego de tres partidos disputados.

Raúl Ruidíaz y su regreso al fútbol peruano

La ‘Pulga’ viene disputando la Liga 1 2025 con Atlético Grau en lo que se convirtió en una sorpresa, justo cuando todo hacía indicar que su futuro pasaba por el club de sus amores, Universitario de Deportes, o Ayacucho FC (por temas familiares).

Lo cierto, es que ha vuelto al campeonato doméstico luego de casi una década en el extranjero, donde transitó con éxito en la Liga MX (Monarcas Morelia) y la MLS (Seattle Sounders).

Curiosamente, el último partido de Ruidíaz Misitich antes de emigrar al exterior fue con la camiseta de la ‘U’ en el choque con Sport Huancayo en el estadio Monumental el 1 de noviembre de 2015. En aquel partido, el artillero anotó un doblete para el 2-0 final.

Goles y resumen del triunfo 'merengue' con doblete de Raúl Ruidíaz. (Video: Movistar Deportes)

Raúl Ruidíaz y su sorpresa en Atlético Grau

Antes de su debut en la Liga 1 2025 ante Alianza Universidad en Huánuco, Raúl Ruidíaz había expresado su asombro por cómo lo recibió el plantel de Atlético Grau y la manera en la que entrenan bajo el mando de Ángel Comizzo, un viejo conocido suyo al ser el DT que lo sacó campeón nacional con Universitario en 2013.

“Sorprendido de la manera cómo entrena Ángel y cómo está el plantel. No he visto un grupo así hace muchos años. Los chicos son una máquina y en estas dos semanas me he puesto a punto. Estoy al 110%, he entrenado de una manera increíble y estoy feliz. Me tomé todo diciembre para descansar; pero enero, febrero y marzo sí he estado entrenando y no me afectó tanto“, declaró para la prensa.