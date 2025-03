San Martín vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 2 del octogonal de la Liga Peruana de Vóley 2025

San Martín vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 del octogonal de la Liga Peruana de Vóley 2025

Arrancó la recta final de la Liga Peruana de Vóley 2025 y ocho equipos están luchando para clasificar a la siguiente instancia que los lleve al título nacional. Se inició la fase 2 de la competición con resultados inesperados, y se alista para otra jornada que tendrá como principal atractivo el duelo entre Universidad San Martín vs Regatas Lima.

Ambas escuadras se volverán a ver las caras en la segunda fecha del octogonal final, dos candidatos a levantar el trofeo de la temporada. Las ‘santas’ empezaron con el pie dereho tras ganarle por 3-2 a Rebaza Acosta con parciales de 23-25, 21-25, 25-23, 25-11 y 15-11.

Las Vinícius Gamino no pudieron conseguir la bonificación en la fase 1 de la liga ya que no logró quedar dentro de los primeros lugares, y por eso deberá asegurar todos los puntos posibles para poder cobrarse revancha tras no conseguir el campeonato la campaña anterior.

Por su lado, las de Chorrillos también lograron un triunfo en su estreno del octogonal final, le ganó por 3-0 a Deportivo Soan por sets de 25-19, 25-13 y 25-16. Regatas Lima se encuentra en el tercer lugar con tres unidades y deberá mantener la tendencia frente las ‘santas’.

El cuadro de Horacio Bastit tiene una deuda pendiente en el torneo tras quedarse en el camino en la lucha por el título nacional de la temporada pasada: no llegó a la final y se quedó con el cuarto lugar luego de perder con Deportivo Géminis en el duelo por el tercer puesto.

Regatas venció 3-0 a San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley - Créditos: Movistar Deportes.

San Martín vs Regatas Lima: día, hora y canal TV

El vibrante clásico se disputará hoy, sábado 1 de marzo, en el Polideportivo de Villa El Salvador, por la fecha 2 del octogonal final de la Liga Peruana de Vóley 2025. El horario establecido para el choque es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que para Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela iniciará a las 18:00 horas. Y en Argentina, Brasil y Uruguay iniciará a las 19:00 horas.

Las ‘santas’ y chorrillanas se volverán a ver las caras en un cotejo de pronóstico reservado que será transmitido por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD, y también por su Youtube oficial. Además, Movistar Deportes pasará todas las incidencias por medio de sus señales 3 y 703 en alta definición. Asimismo, se podrá conectar por la plataforma streaming Movistar Play, el cual es totalmente gratis para sus suscriptores.

Por su lado, Infobae Perú informará todo lo que necesitas saber del crucial enfrentamiento con la previa, punto a punto, mejores jugadas, el movimento de la tabla de posiciones, y mucho más.

Las chorrillanas se impusieron con categoría ante las 'santas' y lograron un 3-0 en sets. (Video: Latina)

Otros partidos de la fecha 2 del octogonal final

Sábado 1 de marzo

- Olva Latino vs Túpac Amaru (12:30 horas / Polideportivo Villa El Salvador / Latina Televisión, Movistar Deportes)

- Universitario vs Circolo Sportivo Italiano (15:15 horas / Polideportivo Villa El Salvador / Latina Televisión, Movistar Deportes)

Domingo 2 de marzo

- Deportivo Géminis vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Polideportivo Villa El Salvador / Latina Televisión, Movistar Deportes)

- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo Villa El Salvador / Latina Televisión, Movistar Deportes)

- Alianza Lima vs Deportivo Soan (17:00 horas / Polideportivo Villa El Salvador / Latina Televisión, Movistar Deportes)